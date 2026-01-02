स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अगस्त-सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने दौरे को रिशेड्यूल कर दिया है। बोर्ड ने शुक्रवार को अपने इंटरनेशनल कैलेंडर का एलान किया।

भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट का यह दौरा पहले 17 से 31 अगस्त 2025 तक होना था। हालांकि, इसे एक साल के लिए स्‍थगित कर दिया गया था। अपडेट शेड्यूल के अनुसार, वनडे सीरीज की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। दूसरा वनडे 3 और आखिरी 6 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं 9 सितंबर से टी20 सीरीज का आगाज होगा। दूसरा मुकाबला 12 और आखिरी 13 सितंबर को खेला जाएगा।

स्थगित कर दी गई थी सीरीज बीसीबी क्रिकेट संचालन प्रभारी शाहरियार नफीस ने क्रिकबज को बताया, "बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीरीज पहले स्थगित कर दी गई थी, उसे फिर से निर्धारित किया गया है।" हालांकि, अभी मुकाबले के वेन्‍यू तय नहीं हुए हैं।

मेंस टी20 विश्व कप के बाद बांग्लादेश का घरेलू सीजन मार्च में शुरू होगा। पाकिस्तान 12 से 16 मार्च तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा। पाकिस्तान मई में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्‍लादेश जाएगा। यह टेस्‍ट मुकाबले 8 से 12 मई और 16 से 20 मई तक होंगे।

बांग्‍लादेश का पूरा कैलेंडर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अप्रैल-मई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। इसकी शुरुआत 17 अप्रैल से तीन वनडे मैचों के साथ होगी, इसके बाद 27 अप्रैल से 2 मई तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जून में बांग्‍लादेश दौरे पर जाएगा। इस दौरे की शुरुआत 5 जून से तीन वनडे मैचों के साथ होगी, इसके बाद 15 से 20 जून के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे।

इसके बाद बांग्लादेश अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ अपने घरेलू सीजन का समापन करेगा। टेस्ट मैचों से पहले 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेला जाएगा। टेस्ट मैच 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 5 से 9 नवंबर के बीच निर्धारित हैं।