    विराट कोहली-रोहित शर्मा खेल सकते हैं वनडे विश्‍व कप 2027! पूर्व भारतीय दिग्‍गज ने BCCI से की खास रिक्‍वेस्‍ट

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:18 PM (IST)

    साल 2026 में भारतीय टीम अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे मैच खेलेगी। कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही ...और पढ़ें

    Hero Image

    फॉर्म में चल रहे रोहित और विराट।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अनुरोध किया है कि पूरे साल ज्‍यादा से ज्‍यादा वनडे मैच हों, जिससे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्‍शन में नजर आएं। भारत 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ अपने क्रिकेट कैलेंडर की शुरुआत करने जा रहा है। वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा।

    साल 2026 में भारतीय टीम अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे मैच खेलेगी। कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। ऐसे में वह साल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहेंगे। पठान ने सवाल उठाया कि बीसीसीआई 5 मैचों की, त्रिकोणीय या चतुर्भुजीय सीरीज का आयोजन क्यों नहीं कर सकता?

    पठान ने 'फॉलो द ब्लूज़' कार्यक्रम में कहा, "तीन वनडे मैचों की जगह पांच वनडे मैच क्यों नहीं हो सकते? त्रिकोणीय या चतुर्भुजीय सीरीज क्यों नहीं हो सकती? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों महान खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं? यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वनडे क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, तो इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही ऐसा हुआ है।" उन्होंने यह भी बताया कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले भारत के लिए दोनों बल्लेबाजों को व्यस्त रखना कितना फायदेमंद साबित होगा।

    वह शानदार फॉर्म में हैं

    पठान ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विश्व कप अभी दूर है। आप निश्चित रूप से इसके बारे में सोचना चाहेंगे, लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि जितना अधिक हम उन्हें खेलते हुए देखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। इन दोनों खिलाड़ियों को खेलते रहना चाहिए, भारत का प्रतिनिधित्व करते रहना चाहिए और जब वे भारत के लिए नहीं खेल रहे हों, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक वे खेलेंगे, उतना ही अच्छा होगा।"

    3 मैचों की सीरीज हो रही

    • बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार पांच मैचों की वनडे सीरीज 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी।
    • तब से वनडे सीरीज अधिकतम तीन मैचों तक ही सीमित कर दी गई हैं।
    • विश्‍व कप वाले साल में भी 5 मैचों की वनडे सीरीज नहीं हुई।
    • भारत ने आखिरी ट्राई सीरीज 2015 में खेली थी।
    • 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाकी टक्‍कर हुई थी।

    जमकर चल रहा बल्‍ला

    • विराट कोहली और रोहित शर्मा 2025 में वनडे में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
    • कोहली ने 13 पारियों में 65.10 के औसत से 651 रन बनाए।
    • इस दौरान उन्‍होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए।
    • उनका बेस्‍ट स्‍कोर 135 रन रहा। दूसरी ओर रोहित ने 14 पारियों में 50.00 के औसत से 650 रन बनाए।
    • इस दरमियान हिटमैन ने 2 सेंचुरी और 4 फिफ्टी जड़ीं।

    विजय हजारे ट्रॉफी खेले

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी 2-2 मैच खेले हैं। इस दौरान कोहली ने फिर अपनी फॉर्म साबित की। उन्‍होंने आंध्रा के खिलाफ 131 और गुजरात के विरुद्ध 77 रन की पारी खेली। वहीं रोहित ने सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में नाबाद 155 रन कूट दिए थे। हालांकि, उत्‍तराखंड के खिलाफ हुए मुकाबले में रोहित का खाता तक नहीं खुला था।

