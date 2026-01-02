स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अनुरोध किया है कि पूरे साल ज्‍यादा से ज्‍यादा वनडे मैच हों, जिससे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्‍शन में नजर आएं। भारत 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ अपने क्रिकेट कैलेंडर की शुरुआत करने जा रहा है। वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा।

साल 2026 में भारतीय टीम अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे मैच खेलेगी। कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। ऐसे में वह साल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहेंगे। पठान ने सवाल उठाया कि बीसीसीआई 5 मैचों की, त्रिकोणीय या चतुर्भुजीय सीरीज का आयोजन क्यों नहीं कर सकता?

पठान ने 'फॉलो द ब्लूज़' कार्यक्रम में कहा, "तीन वनडे मैचों की जगह पांच वनडे मैच क्यों नहीं हो सकते? त्रिकोणीय या चतुर्भुजीय सीरीज क्यों नहीं हो सकती? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों महान खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं? यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वनडे क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, तो इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही ऐसा हुआ है।" उन्होंने यह भी बताया कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले भारत के लिए दोनों बल्लेबाजों को व्यस्त रखना कितना फायदेमंद साबित होगा।

वह शानदार फॉर्म में हैं पठान ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विश्व कप अभी दूर है। आप निश्चित रूप से इसके बारे में सोचना चाहेंगे, लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि जितना अधिक हम उन्हें खेलते हुए देखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। इन दोनों खिलाड़ियों को खेलते रहना चाहिए, भारत का प्रतिनिधित्व करते रहना चाहिए और जब वे भारत के लिए नहीं खेल रहे हों, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक वे खेलेंगे, उतना ही अच्छा होगा।"