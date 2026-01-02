Language
    साल 2026 में ये 3 बड़े मुकाम हासिल करेंगे विराट कोहली, न्यूजीलैंड सीरीज के पहले ही मैच से हो जाएगी शुरुआत!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    विराट कोहली 2026 में तीन बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। कोहली अब सिर्फ वनडे खेलते हैं और इसी फॉर्मेट में अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो भी गेंदबाजों ...और पढ़ें

    विराट कोहली 2026 में करेंगे बड़े काम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली के लिए साल 2025 में काफी कुछ हुआ। उन्होंने कुछ ऐसे मुकाम हासिल किए जो अभी तक नहीं किए थे, लेकिन करियर पर कई तरह के सवाल रहे। उनके भविष्य को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स भी आईं जिनमें कोहली का करियर खत्म बताया गया। टेस्ट में तो कोहली को संन्यास लेना पड़ा, लेकिन वनडे में उन्होंने अपने कदम जमाए रखे हैं। साल 2026 में कोहली की नजरें तीन बड़े काम करने पर होंगी।

    कोहली वनडे क्रिकेट के अलावा आईपीएल भी खेलते हैं। पिछले साल उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता था और इस साल भी उनकी नजरें अपनी टीम का खिताब बचाने पर रहेंगी। हम आपको वो तीन बड़े काम बताने जा रहे हैं जिन पर कोहली की नजरें रहेंगी और वह ये मुकाम हासिल भी कर सकते हैं।

    कोहली की नजरों में ये तीन रिकॉर्ड

    आईपीएल में 9000 रन

    कोहली चाहेंगे कि उनकी टीम अपना आईपीएल खिताब बचाए और इसमें कोहली के बल्ले का चलना भी अहम है। इस सीजन कोहली आईपीएल में एक और मुकाम हासिल कर सकते हैं। वह इस लीग में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। कोहली को इसके लिए 339 रनों की जरूरत है। उनके इस समय 259 पारियों में 8661 रन हैं। वह आईपीएल में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा के उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन काफी पीछे हैं। उनके 267 पारियों में 7046 रन हैं। कोहली इस बार ये आंकड़ा पार कर लेंगे इसकी पूरी संभावना नजर आती है क्योंकि बीते तीन सीजनों से कोहली ने हर सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।

    15,000 वनडे रनों पर नजरें

    साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली ने पिछले साल टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था। अब सिर्फ वह वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इस फॉर्मेट में कोहली 15,000 रन पूरा करने के करीब हैं। अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो दुनिया के सिर्फ दूसरे ही बल्लेबाज होंगे जो ये मुकाम हासिल करेगा। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। कोहली के इस समय 14,557 रन हैं और पंद्रह हजार रनों का आंकड़ा छूने के लिए 443 रनों की जरूरत है।

    नंबर-2 बनने पर नजरें

    कोहली इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर-2 बन सकते हैं। ये काम वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के पहले ही मैच में कर सकते हैं। कोहली के तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 27,975 रन हैं। कोहली अगर 42 रन और बना लेते हैं तो वह कुमार संगाकारा को दूसरे नंबर से हटा देंगे जिनके नाम 28,016 रन हैं।

