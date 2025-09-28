Language
    Ind vs Pak Final मैच अगर बारिश की वजह से धुला तो क्या होगा? भारत या पाकिस्तान किसे मिलेगी ट्रॉफी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:52 PM (IST)

    Ind vs Pak Final Today Match दुबई में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार हराया है लेकिन अगर दुबई में बारिश होती है और ये मैच धुल जाता है तो क्या रिजर्व-डे रखा गया है आइए जानते हैं।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Pak Asia Cup Final: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फिनाले होना है।

    ये एशिया कप टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जब ये दोनों टीमें फाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत क्रिकेट फैंस के लिए बेहद ही खास है।

    भारत इस मैच में फेवरिट के तौर पर उतरेगा, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और पाकिस्तान को दो बार मात दे चुकी है।

    जहां ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को हराया और अब उनकी नजरें खिताब को जीतने पर होगी। लेकिन इस मैच से पहले जानते हैं दुबई का मौसम कैसा रहेगा और अगर ये खिताबी मैच बारिश से धुल जाता है तो क्या होगा?

    एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 29 सितंबर के दिन को एशिया कप फाइनल (Ind vs Pak Asia Cup Final 2025) के लिए रिजर्व डे (Reserve Day) पर रखा है। अगर उस दिन भी मैच पूरा नहीं हो पाया, तो खिताब दोनों टीमों में शेयर की जाएगी।

    हालांकि, अब तक एशिया कप में कभी भी ट्रॉफी शेयर नहीं की गई है। अगर बात करें दुबई (Dubai Weather Ind vs Pak) के मौसम की तो मौसम विभाग के अनुसार, दुबई में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है।

    India vs Pakistan: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

    भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Head to Head Record) के बीच एशिया कप में अब तक 20 मैच खेले गए हैं। भारत ने 12 बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान 6 बार विजेता रहा है। दो मैच बारिश की वजह से रद्द हुए। T20I फॉर्मेट में भारत का दबदबा ज्यादा है, जहां 15 में से 12 जीत भारत के नाम रही हैं।

    IND vs PAK Asia Cup Final: दोनों टीमें-

    भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    पाकिस्‍तान टीम- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा।

