IND vs PAK final Live Cricket Score: भारत-पाक का एशिया कप फाइनल डेब्यू, दुबई में खिताबी भिड़ंत आज

IND vs PAK Final Live Cricket Score Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। भारत और पाक की टीमें एशिया कप फाइनल में आज डेब्यू करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Pakistan Final Live: क्रिकेट की दुनिया में आज एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच है। ये खिताबी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला आज खेला जाएगा।

भारत अब तक इस टूर्नामेंट में विजय रहा है। 6 मैच में लगातार 6 जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पूरी फॉर्म में है। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सुपर-4 स्टेज में लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं और आज उनसे फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी भारत के लिए मैच-विनर साबित हो सकते हैं।

वहीं, पाकिस्तान ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद फाइनल में जगह बनाई है। कप्तान सलमान आगा की टीम के पास शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे धुरंधर गेंदबाज हैं, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइन-अप को हिला सकते हैं। ऐसे में ये कांटेदार मुकाबला होने वाला है। बता दें कि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत-पाक के बीच ये फाइनल मैच है।

IND vs PAK Asia Cup Final Toss: कब होगा टॉस?

टॉस शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार होगा।

IND vs PAK Final मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते?