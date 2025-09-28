IND vs PAK final Live Cricket Score: भारत-पाक का एशिया कप फाइनल डेब्यू, दुबई में खिताबी भिड़ंत आज
IND vs PAK Final Live Cricket Score Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। भारत और पाक की टीमें एशिया कप फाइनल में आज डेब्यू करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Pakistan Final Live: क्रिकेट की दुनिया में आज एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच है। ये खिताबी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला आज खेला जाएगा।
भारत अब तक इस टूर्नामेंट में विजय रहा है। 6 मैच में लगातार 6 जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पूरी फॉर्म में है। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सुपर-4 स्टेज में लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं और आज उनसे फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी भारत के लिए मैच-विनर साबित हो सकते हैं।
वहीं, पाकिस्तान ने शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद फाइनल में जगह बनाई है। कप्तान सलमान आगा की टीम के पास शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे धुरंधर गेंदबाज हैं, जो किसी भी बल्लेबाजी लाइन-अप को हिला सकते हैं। ऐसे में ये कांटेदार मुकाबला होने वाला है। बता दें कि एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत-पाक के बीच ये फाइनल मैच है।
IND vs PAK Asia Cup Final Toss: कब होगा टॉस?
- टॉस शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार होगा।
IND vs PAK Final मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते?
- लाइव प्रसारण- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
- लाइव स्ट्रीमिंग- सोनी लिव ऐप और फैनकोर्ड ऐप पर
Asia Cup Final Ind vs Pak Live: एशिया कप 2025 में भारत का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच दो बार भिड़ंत हो चुकी है। ग्रुप-स्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई थी, जबकि सुपर-4 मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी।
India vs Pakistan Final Live: भारत-पाकिस्तान की टीमें
भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
पाकिस्तान टीम- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा।
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final live score: फॉर्म में भारतीय टीम
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में हैं। टीम इंडिया ने अभी तक 6 मैच खेले है, जिसमें से एक भी मैच टीम ने गंवाया नहीं। सभी मैच में टीम को जीत मिली है। तीन मैच ग्रुप स्टेज और 3 मैच सुपर-4 के शामिल हैं।
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final live score: पहली बार फाइनल में भिड़ंत!
क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप फाइनल में आज तक एक-दूसरे का सामना नहीं किया। 2025 एशिया कप फाइनल में ये पहली बार होगा जब दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में पहली बार खिताबी मैच खेलती हुई नजर आएगी।
IND vs PAK final Live Cricket Score: दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है
नमस्कार दोस्तो। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल मैच के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दैनिक जागरण के इस लाइव ब्लॉग में आपको फाइनल मैच से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।