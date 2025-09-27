Language
    IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाजों की होगी मौज या बल्लेबाज मचाएंगे तूफान, जानिए दुबई की पिच का हाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:51 PM (IST)

    भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस मैच का परिणाम दोनों ही देशों के लिए बीते मैचों से काफी ज्यादा मायने रखता है। मैदान के बाहर माहौल काफी गरम है और मैदान के अंदर की पिच पर भी सभी की नजरें हैं।

    भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होगा महामुकाबला

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप-2025 का फाइनल खेला जाना है बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब ये दोनों टीमें फाइनल में टकराती हैं। एशिया कप में ये पहला मौका आया है जब टीम इंडिया और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले में टकरा रही हैं। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी की नजरें स्टेडियम की पिच पर है।

    टीम इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय है। उसे अभी तक कोई नहीं हरा पाया। पाकिस्तान से ये टीम दो बार पहले भी टकरा चुकी है और दोनों ही बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। ये दोनों मैच भी इसी मैदान पर हुए थे। हालांकि, अब फाइनल है और माहौल काफी अलग है।

    कैसी है पिच

    दुबई की पिच धीमी मानी जाती है। यहां पर गेंद हल्का से रुककर आती है। हालांकि, शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में यहां जमकर रन बने और दोनों ही टीमों ने 200 का आंकड़ा छुआ। इसी तरह की पिच पर फाइनल मुकाबला खेलने की उम्मीद है, लेकिन गेंदबाजों खासकर स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

    अगर ऐसा होता है तो फिर भारत का पलड़ा भारी होगा क्योंकि टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजी स्पिन के सामने वैसे भी संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं।

    कैसा है मौसम?

    जहां तक रविवार के दिन मौसम की बात है तो हमेशा की तरह गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 28 सितंबर को तापमान 40 डिग्री रहने का अनुमान है जो शाम तक 31 डिग्री तक हो जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में ओस मुद्दा नहीं रही है। टॉस का रोल फिर भी काफी अहम रहेगा।

