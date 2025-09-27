IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव के हाथ न मिलने पर पाकिस्तानी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बहाए घड़ियाली आंसू

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:33 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली अगा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए काफी हैरानी वाला पल था। उन्होंने कहा कि पहले कभी एसा नहीं हुआ था कि दो टीमों ने मैदान पर हाथ नहीं मिलाए थे। दोनों टीमें फाइनल में एक बार फिर टकराएंगी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने एशिया कप-2025 में दो बार पाकिस्तान का सामना किया और दोनों बार हाथ नहीं मिलाए। इसकी शुरुआत 14 सितंबर को हुए ग्रुप मैच से हुई जब टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। इसे लेकर अब सलमान ने चुप्पी तोड़ी है।

    उस दिन हुए मैच में भारतीय टीम ने मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाए थे। इसका पाकिस्तान को काफी बुरा लगा था और सलमान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए थे। पाकिस्तान ने इसके बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया। फाइनल में दोनों टीमें फिर से टकराने जा रही हैं और इससे पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने भारत के हाथ न मिलाने पर विलाप किया है।

    पहले नहीं हुआ ऐसा

    दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को दोनों टीमें आमने-सामने होंगी और खिताब के लिए जोर लगा देंगी। शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने कहा, "जहां तक हाथ मिलाने वाली बात है मैं 2007 से अंडर-16 के समय से पेशेवर क्रिकेट खेल रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि दो टीमों ने हाथ न मिलाएं हों। मेरे पिता क्रिकेट का बड़े फैन हैं। मैंने उनसे खेल की कहानियां सुनी हैं। मैंने मुझे कभी इस तरह की हरकत के बारे में नहीं बताया कि दो टीमों ने क्रिकेट के मैदान पर हाथ भी न मिलाएं हों।"

    उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान की टीमें तब भी खेली हैं जब संबंध आज से ज्यादा खराब थे। तब भी दोनों टीमें हाथ मिलाती थीं। मेरे हिसाब से क्रिकेट में हाथ न मिलाना अच्छा नहीं है।"

    सूर्यकुमार ने नहीं लिया फोटोशूट में हिस्सा

    भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल से पहले होने वाले कप्तानों के फोटोशूट में हिस्सा नहीं लिया। इसे लेकर सलमान से सवाल किया गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा, "वह जो चाहें कर सकते हैं हम सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बाकी सब उन पर निर्भर है। अगर उन्हें आना हैं तो आएं नहीं आना हैं तो नहीं आएं। हम कुछ नहीं कर सकते।

