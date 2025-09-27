Language
    IND vs PAK: हो गई तैयारी, सज गया मंच, फाइनल में अभिषेक और शाहीन की टक्कर के लिए तैयार है दुनिया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने एशिया कप में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में एक बार फिर उन पर नजरें होंगी। और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी की जंग के लिए सभी तैयार हैं।

    शाहीन शाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा की टक्कर पर सभी की नजरें

    विशेष संवाददाता, जागरण, दुबई: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि रविवार को एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी का मुकाबला शाहीन शाह अफरीदी की सटीक गेंदबाजी से होगा और दोनों के बीच 'कांटे की टक्कर' देखने को मिलेगी।

    मोर्कल ने इन दोनों खिलाड़ियों के साथ काम किया है। मोर्कल इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ गेंदबाजी सलाहकार के रूप में कुछ समय के लिए काम कर चुके हैं जहां उन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन को कोचिंग देने का मौका मिला था।

    पीछे नहीं हटेंगे अभिषेक

    मोर्कल ने कहा कि शाहीन निश्चित रूप से एक आक्रामक गेंदबाज है जो आपको पटखनी देने की कोशिश करेगा और अभिषेक भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि अब तक जब भी ये दोनों आमने-सामने आए हैं तो हम सभी क्रिकेट समर्थक और प्रशंसक अपनी सीटों से चिपके रहे हैं और यह खेल के लिए बहुत अच्छा है। दोनों खिलाड़ी 25 साल के हैं।

    हालांकि, शाहीन पिछले काफी समय से पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने मौजूदा एशिया कप में अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। इस भारतीय खिलाड़ी ने छह मैच में एक भी बार नाकामी नहीं झेली है। उन्होंने तीन अर्धशतक और तीन बार 30 या उससे अधिक के स्कोर बनाए हैं।

    अभिषेक रहे हावी

    भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक यहां हुए दोनों मैच में अभिषेक ने शाहीन की धज्जियां उड़ा दीं। अभिषेक ने 14 सितंबर के मैच की शुरुआत शाहीन पर फुलटॉस पर सीधा चौका लगाकर की और 21 सितंबर को इस तेज गेंदबाज पर स्क्वायर के पीछे हुक करके छक्का जड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्कल ने कहा कि हां, तो चलिए रविवार को इसका इंतजार करते हैं और इस टक्कर का आनंद लेते हैं।

