क्या अगले सनथ जयसूर्या हैं अभिषेक शर्मा? श्रीलंकाई कोच ने भारतीय ओपनर को लेकर दिया बड़ा बयान
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने एशिया कप-2024 के सुपर-4 के तीन मैचों में लगातार तीन अर्धशतक जमाए। उनकी बल्लेबाजी देखने के बाद श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या काफी खुश दिखे। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है और जमकर सराहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इस समय अपनी तूफानी बैटिंग के कारण हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के मैच में अभिषेक ने एक बार फिर अपना तूफानी अंदाज दिखाया और अर्धशतक जमाया। इस मैच के बाद श्रीलंका के कोच सनथ जयसूर्या ने इस युवा बल्लेबाज को लेकर बड़ी बात कह डाली है।
अभिषेक ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में 31 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने आठ चौके और दो छक्के मारे। भारत ने ये मैच सुपर ओवर में अपने नाम किया।
जयसूर्या ने की तारीफ
श्रीलंका के कोच जयसूर्या ने भारतीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अभिषेक की निडर बल्लेबाजी को सराहा है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब श्रीलंकाई कोच से पूछा गया कि क्या उनमें और अभिषेक की बैटिंग में कोई समानता है? उन्होंने कहा, "अभिषेक अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें इसके लिए आजादी दी है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि जब कोई अपना स्वाभाविक खेल खेलता है हमें उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।"
जयसूर्या भी अपने समय इसी तरह की तूफानी बैटिंग करते थे और गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बनते थे। जयसूर्या ने कहा, "जब भी वह धीमी पारी खेलना चाहते हैं, वह जानते हैं कि क्या करना है। पावरप्ले के छह ओवरों के बाद अगर वह लंबी बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो वह ये कर सकते हैं। वह लगातार रन कर रहे हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं।"
सुपर-4 में मचाया धमाल
अभिषेक शर्मा ने ग्रुप स्टेज में तूफानी बैटिंग की थी, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। सुपर-4 में आते ही उन्होंने लगातार तीन अर्धशतक जमाए। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उनके बल्ले से 74 रन निकले। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 76 रनों की पारी खेली। वहीं श्रीलंका के खिलाफ भी वह अर्धशतक जमाने में सफल रहे। इन तीनों मौकों पर अभिषेक के पास शतक बनाने का मौका था लेकिन वह पूरा नहीं कर सके।
