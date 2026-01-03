स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। इससे पहले बोर्ड ने 15 सदस्‍यीय भारतीय टी20 टीम का एलान किया था। 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आ रही है। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से तो टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। आइए सीरीज से जुड़ी सभी बातें यहां जानते हैं।

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत में फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे (IND vs NZ ODI live streaming) और टी20 सीरीज (IND vs NZ T20I live streaming) का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वनडे मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे होगी तो टी20 मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे।

वनडे सीरीज का शेड्यूल पहला वनडे: 11 जनवरी, बीसीए स्टेडियम, वडोदरा

दूसरा वनडे: 14 जनवरी, निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, होल्‍कर स्‍टेडियम, इंदौर टी20 सीरीज का शेड्यूल पहला टी20: 21 जनवरी, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर

दूसरा टी20: 23 जनवरी, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर

तीसरा टी20: 25 जनवरी, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी

चौथा टी20: 28 जनवरी, डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम

पांचवां टी20: 31 जनवरी, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।