    IND vs NZ ODI Series: स्‍क्वॉड, वेन्‍यू से लेकर शेड्यूल-लाइव स्‍ट्रीमिंग तक, पाएं न्‍यूजीलैंड सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में कई बदलाव देखने का मिले हैं। चोट के बाद वनडे कप्‍तान शुभमन गिल और उपकप्‍तान श्रेयस अय्यर

    News Article Hero Image

    3 वनडे और 5 टी20 खेले जाएंगे।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। इससे पहले बोर्ड ने 15 सदस्‍यीय भारतीय टी20 टीम का एलान किया था। 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आ रही है। वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से तो टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। आइए सीरीज से जुड़ी सभी बातें यहां जानते हैं।

    लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

    भारत में फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे (IND vs NZ ODI live streaming) और टी20 सीरीज (IND vs NZ T20I live streaming) का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वनडे मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे होगी तो टी20 मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे। 

    वनडे सीरीज का शेड्यूल

    • पहला वनडे: 11 जनवरी, बीसीए स्टेडियम, वडोदरा
    • दूसरा वनडे: 14 जनवरी, निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
    • तीसरा वनडे: 18 जनवरी, होल्‍कर स्‍टेडियम, इंदौर

    टी20 सीरीज का शेड्यूल

    • पहला टी20: 21 जनवरी, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर
    • दूसरा टी20: 23 जनवरी, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर
    • तीसरा टी20: 25 जनवरी, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
    • चौथा टी20: 28 जनवरी, डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम
    • पांचवां टी20: 31 जनवरी, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम

    वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

    शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।

    WhatsApp Image 2026-01-03 at 17.10.24

    टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।

    वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम

    माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग।

    टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम

    मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी।

