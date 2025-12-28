Language
    'किसी और की वजह से टूटी मेरी शादी', पाकिस्तानी क्रिकेटर की पूर्व पत्नी सानिया ने लगाए संगीन आरोप

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने कहा है कि उनका रिश्ता किसी तीसरी लड़की के कारण टूटा जो इमाद से शादी करना चाहती थी ...और पढ़ें

    Hero Image

    इमाद वसीम और सानिया अशफाक का हुला तलाक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमाद वसीम और उनकी पत्नी सानिया अशफाक का तलाक हो गया था। अब सानिया ने अपने तलाक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोनों ने कुछ दिन पहले आधिकारिक बयान जारी कर अपने तलाक की जानकारी दी थी।

    बयान में बताया गया था कि दोनों छह साल बाद तलाक ले रहे हैं। बयान में बताया गया था कि दोनों में मतभेद थे जिन्हें सुलझाया जा नहीं सका। अब सानिया ने बताया कि किसी तीसरे के कारण उनका तलाक हुआ है। दोनों की शादी 2019 में हुई थी और इनके तीन बच्चे थे।

    सानिया ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी

    सानिया ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए एक बयान जारी किया है और बताया है कि किसी तीसरे के कारण उनका और इमाद का तलाक हुआ है। उन्होंने लिखा, "मैं काफी दर्द में रहते हुए ये बात लिख रही हूं। मेरा घर टूट चुका है और मेरे बच्चे अपने पिता के बिना हैं। मैं तीन बच्चों की मां हूं जिसमें से एक पांच महीने का है जिसे अभी तक उसके पिता ने अपनी गोदी में नहीं लिया है। ये वो स्टोरी नहीं है जिसे में मैं शेयर करना नहीं चाहती, लेकिन चुप्पी को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए।"

    उन्होंने कहा, "कई शादियों की तरह हमारे बीच भी दिक्कतें थीं, लेकिन फिर भी हमारी शादी चली। मैं एक मां और पत्नी के तौर पर काफी प्रतिबद्ध रही और अपने परिवार को बचाने के कई उपाय किए। लेकिन किसी तीसरी लड़की के कारण आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया क्योंकि वो लड़की मेरे पति से शादी करना चाहती थी।"

    इमाद ने दिया था ये बयान

    जब इमाद के तलाक की खबर आई थी तो उन्होंने बताया था कि आपस में मतभेदों के कारण उनका रिश्ता टूटा है। उन्होंने लिखा था, "काफी सोचने के बाद, और बीते कुछ सालों से चले आ रहे ऐसे विवाद जिन्हें सुलझाया जा नहीं सका, मैंने तलाक का केस फाइल कर दिया है। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि मेरी निजता का सम्मान करें और मेरी पुरानी कपल फोटो शेयर नहीं करें।"

