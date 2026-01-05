अगर बांग्लादेश टीम टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हुई तो क्या होगा? ICC के पास हैं ये 3 ऑप्शन
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के बाद टी20 विश्व कप 2026 में उथल-पुथल मच गई है। बीसीबी ने रविवार को साफ कर दिया कि लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बीसीबी ने इसके लिए प्लेयर्स की सुरक्षा का हवाला दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। इसके बाद बीसीबी ने भारत नहीं आने का फैसला लिया।
एक बयान में बीसीबी ने कहा कि उन्हें भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने आईसीसी से अपने मैचों को भारत के बाहर आयोजित करने का अनुरोध किया। अगर बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहता है तो क्या होगा? बांग्लादेश अपना रुख नहीं बदलता है, तो आईसीसी के पास 3 विकल्प हैं।
बांग्लादेश अंक गंवा सकता है
विश्व कप शुरू होने में 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में आईसीसी चाहेगा कि अब शेड्यूल में बदलाव न करना पड़े। ज्यादातर चीजों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। साथ ही श्रीलंका में मैच के लिए ज्यादा ग्राउंड नहीं हैं। बांग्लादेश अगर अपने मैच भारत में नहीं खेलता है तो उन्हें अंक गंवाने पड़ सकते हैं।
ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 1996 विश्व कप में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने के लिए यात्रा नहीं की थी। इसी तरह 2003 विश्व कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने केन्या और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच न खेलने के कारण उन्हें वॉकओवर दे दिया था।
श्रीलंका में हो सकते मैच
बांग्लादेश के मैच भारत के बजाए श्रीलंका में आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आईसीसी को कई बदलाव करने होंगे। यह दिसंबर 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के अनुरूप होगा। समझौते के अनुसार, भारतीय टीम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी, जबकि पाकिस्तान 2026 टी20 विश्व कप के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। बांग्लादेश ने आगामी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी से यही मांग की है।
दूसरी टीम को मिल सकता मौका
अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट में न खेलने का फैसला करता है, तो उसकी जगह कोई दूसरी टीम खेलेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया ने 2016 अंडर-19 विश्व कप के लिए बांग्लादेश जाने से मना कर दिया था और उसकी जगह आयरलैंड को भेजा गया था। टी20 विश्व कप में 20 टीमों के बीच जंग होनी है।
