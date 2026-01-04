टी-20 विश्व कप के लिए बांग्लादेशी टीम नहीं आएगी भारत, BCB ने ICC से की ये मांग; IPL के प्रसारण पर भी लग सकती रोक

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया। बीसीबी ने यह निर्णय बीसीसीआई के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आइईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज करने के बाद लिया है।

इससे पहले बीसीसीआई ने शनिवार को रहमान को 'रिलीज' करने के अपने फैसले के लिए दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि यह कदम मौजूदा घटनाओं से प्रेरित है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से अचानक बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने शनिवार रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इसके बाद रविवार को निदेशक मंडल की एक और बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय टीम सात फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी।

बीसीबी ने कहा, बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। भारत में बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा को लेकर चिंताओं और मौजूदा स्थिति के आकलन के बाद सरकार की सलाह पर विचार करते हुए हमने टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया है।

भारत से मैचों को शिफ्ट करने की मांग इसके साथ ही बीसीबी ने आईसीसी से इस मुद्दे पर ध्यान देने और बांग्लादेश के मैचों को भारत की बजाए श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है। पाकिस्तान के साथ हुए समझौते की तरह बांग्लादेश भी चाहता है कि उसके सभी मैच टूर्नामेंट के सह मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।

बीसीबी ने कहा, हमने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करे। बीसीबी इस स्थिति को समझने और इस मामले पर तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है।

T20 World Cup 🚨



Bangladesh Cricket Board has formally requested the International Cricket Council (ICC), as the event authority, to consider relocating all of Bangladesh’s matches to a venue outside India.#sportspavilionlk #danushkaaravinda #T20WorldCup #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/8S8N4IuI7v — DANUSHKA ARAVINDA (@DanuskaAravinda) January 4, 2026 बीसीबी से पहले ही सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर घोषणा की थी कि बोर्ड ने भारत में अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश विश्व कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बीसीबी की आपातकालीन बैठक के बाद नजरुल ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से बांग्लादेश के चार लीग मैचों (कोलकाता में तीन और मुंबई में एक) को श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध करे।

बांग्लादेश में आईपीएल के मैचों का प्रसारण नहीं होगा नजरुल ने यह भी कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण निलंबित किया जाए। केकेआर ने किया था रिलीज शाहरुख खान के सह स्वामित्व वाली केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 'रिलीज' कर दिया। फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने अबूधाबी में हुई नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए।

शेख हसीना पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद भारत आ गई थीं। बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। उन पर आंदोलन के दौरान हुई घातक कार्रवाई में कथित भूमिका निभाने का आरोप था, जिसमें कई छात्र मारे गए थे। बांग्लादेश में पिछले दिनों हिदुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ते मामले से स्थिति और बिगड़ गई है।