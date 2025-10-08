ICC Rankings Update: सिराज-जडेजा का धमाका, बुमराह के सिर पर ताज बरकरार...टॉप-5 से यशस्वी बाहर

ICC Rankings Update मोहम्मद सिराज ने ICC की ताजा टेस्ट बॉल‍िंग रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है। उन्होंने 3 स्थान की उछाल के साथ 12वें स्थान पर जगह बना ली है। वहीं रवींद्र जडेजा को बैटर्स रैंकिंग में फायदा हुआ है। जडेजा 6 स्थान की उछाल के साथ 25वें पायदान पर पहुंचे हैं जबकि यशस्वी जायसवाल को नुकसान झेलना पड़ा हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Rankings Latest Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के बाद आईसीसी ने बुधवार यानी आज टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें फेरबदल देखने को मिला। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को ताजा टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। भारत ने वेस्टइंडीज को अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 140 रन से मात दी। इस टेस्ट की दोनों पारियों में सिराज ने कुल 7 विकेट लिए, जिसका फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में हुआ। दोनों (Jadeja-Siraj Career all time high rating) ने अपने करियर की ऑलटाइम हाई रेंटिंग हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ICC Rankings Update: जडेजा-सिराज को फायदा दरअसल, मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने आईसीसी बॉलर्स टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Bowlers Rankings) में तीन पायदान ऊपर चढ़कर 12वां स्थान हासिल किया। उन्होंने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की है। उनके खाते में फिलहाल 718 रेटिंग अंक है।

वहीं, टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर उनके साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) बरकरार हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कुल 3 विकेट लिए थे। जबकि कुलदीप यादव ने 7 स्थानों की छलांग के साथ 21वां पायदान हासिल किया। उन्होंने अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट मैच में 4 विकेट लेने के बाद ये फायदा मिला।

Jadeja ने सर्वोच्च रेटिंग हासिल की वहीं, टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ। स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja ICC Rankings) ने अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की। उनके 644 अंक हो गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में नाबाद शतकीय पारी और 4 विकेट लेने के बाद ये फायदा मिला।

जडेजा ने 6 स्थानों की छलांग लगाकर 25वां पायदान हासिल किया। उनके अलावा दाएं हाथ के केएल राहुल ने भी मैच में शतक जड़ा था और वह 4 स्थान चढ़कर 35वें पायदान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की बादशाहत कायम है। वह 908 अंक के साथ टॉप पर हैं।

यशस्वी जायसवाल को तगड़ा नुकसान आईसीसी मेंस टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को नुकसान झेलना पड़ा। वह दो स्थान नीचे खिसकर 7वें पायदान पर पहुंचे हैं। टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में टॉप-5 लिस्ट से वह बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने एक स्थान ऊपर बढ़कर छठा और टेम्बा ने एक स्थान के उछाल के साथ पांचवां पायदान हासिल किया।