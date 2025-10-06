'जाकर अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ', एमएस धोनी ने दिखाया था मोहम्मद सिराज को आईना, फिर सिराज ने जो किया वो दुनिया ने देखा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एमएस धोनी से मिली सीख को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जब वह बुरे दौर से गुजर रहे थे तो धोनी ने अपने अनुभव से उनकी मदद की और जो बातें बताई उन्हें वो आज तक याद रखते हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस समय टीम इंडिया का अहम हिस्सा हैं। वह इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच में टीम की जीत के नायक रहे। आज सिराज की हर कोई तारीफ कर रहा है लेकिन एक समय ऐसा था जब वह ट्रोलिंग से परेशान थे और ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें सच्चाई से रूबरू कराया था। धोनी ने सिराज को ऐसी सच्चाई दिखाई थी जिसे वो आज तक याद रखते हैं।

सिराज ने 2018 आईपीएल के समय को याद किया है जब वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू में थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें उनके पिता के काम के लिए भी ट्रोल किया गया। सिराज के पिता ऑटो चलाते थे। 2020 में जब वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था।

किसी की बातों में नहीं आना सिराज ने अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में बताया है कि धोनी ने उन्हें जो बातें बताई थीं उससे उन्हें अपने पैर जमीन पर रखने में मदद मिली। सिराज ने कहा, "किसी की बातों में नहीं आना। जब तू अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी और जब खराब करेगा तो यही दुनिया तुझे गाली देगी। हां ट्रोलिंग काफी बुरी है। जब आप परफॉर्म करते हो तो फैंस और दुनिया आपके साथ होती है और कहती है कि सिराज की तरह कोई गेंदबाज नहीं है। अगले मैच में अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो वही लोग कहेंगे अरे ये कैसा गेंदबाज है। जाके अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ।"

सिराज ने कहा, "आप एक मैच में हीरो होते हो तो अगले मैच में जीरो। लोग इतनी जल्दी बदलते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे बाहर के लोगों के सुझाव की जरूरत नहीं है। मेरी टीम के साथी, मेरा परिवार क्या सोचता है ये जरूरी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं।"