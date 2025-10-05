क्यों बर्बाद हो रही है वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम? हार के बाद कप्तान ने खोल दिए बोर्ड के अंदर के राज

अहमदाबाद टेस्ट में भारत से मिली हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने कैरेबियाई देशों में कमजोर क्रिकेट व्यवस्था खराब वित्तीय हालात और आधारभूत ढांचे की कमी को हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के चलते घरेलू ढांचे को मजबूत करना मुश्किल है। वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है।

अहमदाबाद, रॉयटर : भारत के विरुद्ध पहले टेस्ट में शर्मनाक हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज टेस्ट कप्तान रोस्टन चेज ने टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन के पीछे कैरेबियाई देशों की कमजोर क्रिकेट व्यवस्था, खराब वित्तीय स्थिति और आधारभूत ढांचे की कमी को जिम्मेदार ठहराया।

भारत ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को महज तीन दिन में पारी और 140 रन से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच दिल्ली में शुक्रवार से खेला जाएगा। सिस्टम काफी कमजोर इससे पहले वेस्टइंडीज को जुलाई में ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही घर में 3-0 से हराया था। मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने टीम की हार पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कैरेबियन में क्रिकेट सिस्टम काफी कमजोर है, खासकर ट्रेनिंग सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पिछड़े हुए हैं। हालांकि मैं इसे बहाना नहीं बना रहा, लेकिन यह सच्चाई है कि संसाधनों की भारी कमी है। अगर हमें वित्तीय सहायता मिल सके, तो हमारे घरेलू ढांचे को मजबूत किया जा सकता हैं।

उन्होंने माना कि घरेलू परिस्थितियां टीम की तकनीकी कमजोरी बढ़ा रही हैं। वेस्टइंडीज की पिचें बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं हैं। वहां गेंद रुककर आती है और खिलाड़ी लंबी पारियां नहीं खेल पाते। आउटफील्ड भी बेहद धीमी है, जिससे बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में खिलाड़ी बड़े स्कोर की आदत नहीं डाल पाते।

प्रदर्शन रहा निराशाजनक पिछले कुछ वर्षों में वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे टेस्ट में सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई थी, जो उसके इतिहास की सबसे खराब प्रदर्शन में से एक था। पिछले 15 टेस्ट पारियों में वेस्टइंडीज केवल एक बार 250 से अधिक का स्कोर बना पाई है। चेज ने स्वीकार किया कि उनकी टीम टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही।

उन्होंने कहा, हम 80 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। जब भी कोई टीम पहले बल्लेबाजी करके पूरे दिन टिक नहीं पाती, तो मैच जीतने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के पास केवल प्रतिष्ठा बचाने का मौका होगा। भारत की मजबूत गेंदबाजी और घरेलू परिस्थितियों में कैरेबियाई टीम के लिए वापसी आसान नहीं होगी।--