Shubman Gill बने भारत के नए वनडे कप्तान, Rohit-Virat को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट; चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बयान

Ajit Agarkar on Rohit-Virat चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रवींद्र जडेजा वनडे रणनीति का हिस्सा हैं भले ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना गया।

स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। Rohit-Virat Domestic Cricket: भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को अब घरेलू क्रिकेट में भाग लेना अनिवार्य होगा। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर से शनिवार को जब ये पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं या उपलब्ध हैं, उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा।

उन्होंने कहा कि हमने पहले ही यह नीति तय कर दी है कि जब भी खिलाड़ी खाली हों तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। यही कारण है कि पिछले सीजन में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आए।

Jadeja को लेकर क्या बोले Ajit Agarkar? अगरकर ने बताया कि भले ही रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में नहीं चुना गया है, लेकिन वह वनडे प्रारूप में भारत की रणनीति का हिस्सा हैं। चैंपियंस ट्राफी फाइनल में भारत के लिए विजयी रन बनाने वाले जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के पिचों की परिस्थितियों को देखते हुए इस सीरीज में जगह नहीं मिली।

अगरकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनरों को खिलाना मुश्किल है। हमारे पास वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव जैसे विकल्प हैं, जो वहां पर्याप्त होंगे। हार्दिक करेंगे रिहैब शुरू चोटिल आलराउंडर हार्दिक पांड्या की स्थिति पर अगरकर ने कहा कि उनका रिहैबिलिटेशन जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हार्दिक अभी आस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं हैं। वह सीओई (सेंटर आफ एक्सीलेंस) में रिहैब शुरू करेंगे और समय के साथ यह स्पष्ट होगा कि वह कितने समय तक टीम से बाहर रहेंगे।

तिलक और अभिषेक वनडे टीम के करीब अगरकर ने बताया कि युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा बहुत जल्द वनडे टीम में जगह बना सकते हैं। दोनों को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगरकर ने कहा कि तिलक और अभिषेक चयन के काफी करीब हैं। अभी हमारा शीर्षक्रम तय है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि यशस्वी जायसवाल भी विकल्प में हैं।

सिराज का भी रखा जाएगा ध्यान अगरकर ने बताया कि जसप्रीत बुमराह को आस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में आराम दिया गया है, वैसे ही मोहम्मद सिराज के कार्यभार का भी प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुमराह बेहद अहम गेंदबाज हैं। इसलिए जब भी जरूरी होगा, उन्हें ब्रेक दिया जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि टीम की जरूरत क्या है। सिराज जैसे गेंदबाजों के लिए भी वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक फिट और प्रभावी बने रहें।

जुरैल को पहली बार वनडे टीम में मौका वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। अगरकर ने कहा कि चयन समिति ने टीम की जरूरतों के अनुसार विशेष भूमिकाओं के लिए खिलाडि़यों का चयन किया है।