IND vs AUS: क्यों Rohit Sharma से छीनी गई वनडे की कप्तानी? सामने आया पूरा सच

IND vs AUS ODI बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान किया जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में शामिल हैं लेकिन रोहित से वनडे की कप्तानी छीन ली गई। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसको लेकर कहा कि 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए गिल को तैयार किया जा रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS Rohit Sharma: रोहित शर्मा से भारत की वनडे कप्तानी छीन ली गई है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम का एलान किया है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill ODI Captain) को बनाया गया है। गिल पहले से ही टेस्ट टीम के कप्तान हैं और अब उन्हें वनडे में भी कप्तानी जिम्मेदारी दी गई है।

रोहित-विराट (Rohit-Virat Return) की जोड़ी 9 मार्च को चैंपियस ट्रॉफी के फाइनल के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। वहीं, रोहित से वनडे की कप्तानी छीनने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने खुलकर बात की।

Rohit Sharma से छीनी गई ODI कप्तानी दरअसल, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar On Rohit Sharma) ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 वनडे विश्व कप में खेलना अभी तय नहीं है। इसलिए रोहित को कप्तान नहीं बनाया गया। उनसे इस बारे में बात कर ली गई है। वहीं, ये पॉसिबल नहीं था कि तीनों फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान बनाए। हमें कुछ स्टेज पर 2027 को लेकर सोचना होगा। इसलिए गिल को दो फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है।

Rohit Sharma ODI Captaincy Record रोहित शर्मा ने साल 2021 में दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली से ODI की कप्तानी छीनी थी। उन्होंने कुल 56 मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें से टीम ने 42 मैच जीते और 12 मैच हारे। एक मैच टाई रहा और एक का कोई नतीजा नहीं निकला।

वहीं, रोहित शर्मा ने खुद कहा था कि अगर भारत 2023 वर्ल्ड कप जीत जाता, तो शायद वह ODI क्रिकेट से संन्यास ले लेते। लेकिन फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार के कारण वर्ल्ड कप जीतने की उनकी इच्छा बाकी रह गई और इसी वजह से उन्होंने अभी ODI खेलना जारी रखा है।

Shubman Gill का वनडे करियर शुभमन गिल (Shubman Gill ODI Career) ने अभी तक 55 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2775 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 8 शतक निकले। उनका औसत 59.04 और स्ट्राइक रेट 99 का है। गिल को इस फॉर्मेट में कप्तानी का ज्यादा अनुभव नहीं है। वनडे इंटरनेशनल में गिल ने आज तक कप्तानी नहीं की है।