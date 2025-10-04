India Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया टीम का एलान, गिल बने वनडे कप्तान; श्रेयस को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारत की टीम का एलान किया है। वनडे में एक नए युग की शुरुआत हुई। रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया है। वहीं श्रेयस अय्यर को उनका उपकप्तान बनाया गया है। टी20 में सूर्या ही कप्तानी करेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारत की टीम का एलान किया है। वनडे में एक नए युग की शुरुआत हुई। रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया है।

वहीं, श्रेयस अय्यर को भारतीय वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। वनडे टीम में सिराज, नितीश कुमार और ध्रुव जुरैल को जगह मिली है। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल पर विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी होगी। रवींद्र जडेजा वनडे टीम में जगह नहीं बना सके।

🚨 India’s squad for Tour of Australia announced Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ — BCCI (@BCCI) October 4, 2025 हार्दिक को नहीं मिली जगह सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वनडे और टी20 दोनों ही टीम में हार्दिक का नाम नहीं है। वनडे टीम में भी हार्दिक का नाम नहीं है, जबकि एशिया कप में अच्छा करने के बाद उन्हें टी20I टीम में नहीं चुना गया। हालांकि, उन्हें एशिया कप के दौर चोटिल हो गए थे। उसी वजह से वह टीम से बाहर हो गए। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा- वनडे सीरीज- पहला वनडे- 19 अक्टूबर

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर टी20I सीरीज- पहला टी20 मैच- 29 अक्टूबर

दूसरा टी20 मैच- 31 अक्टूबर

तीसरा टी20 मैच- 2 नवंबर

चौथा टी20 मैच- 6 नवंबर

पांचवां टी20 मैच- 8 नवंबर भारत की वनडे टीम:- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।