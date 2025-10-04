India Squad: रोहित-कोहली की होगी वनडे टीम में वापसी! तिलक की चमक सकती है किस्मत; बुमराह के जोड़ीदार की तलाश

रिपोर्ट के अनुसार कोहली और रोहित दोनों को वनडे टीम में चुना जाना तय माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) शनिवार 4 अक्टूबर को टीम की घोषणा कर सकता है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों की भी किस्मत चमक सकती है। वहीं मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार गेंदबाज हो सकते हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बड़ी खबर यह है कि करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20I मैचों से संन्यास ले चुके हैं और वनडे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया में 8 मैच खेलेगी भारतीय टीम भारत ऑस्ट्रेलिया का आठ सीमित ओवरों के मैचों के लिए दौरा करेगा, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं। पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर से शुरू होगा। उसके बाद अगले दो मैच 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे। टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी और 8 नवंबर तक चलेगी। वनडे टीम के साथ ही टी20 टीम की भी घोषणा होने की संभावना है।

चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे नजर कोहली और रोहित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। कोहली ने टूर्नामेंट में एक शतक और दो अर्धशतकों की मदद से 218 रन बनाए थे। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अपनी मैच जिताऊ 76 रनों की पारी के साथ 180 रन बनाए थे, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण था।

तिलक और सिराज को मिल सकती है जगह ऐसी खबरें हैं कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को वनडे टीम में जगह मिल सकती है। हाल ही में तिलक ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 94 रन की पारी खेली। वहीं, बुमराह के जोड़ीदार की भी तलाश लगभग खत्म मानी जा रही है।