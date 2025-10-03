Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs AUS: शुभमन गिल जाएंगे बाहर, रोहित-विराट पर भी रहेंगी नजरें, लेकिन असली टक्कर अभिषेक और यशस्वी के बीच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:34 PM (IST)

    भारतीय टीम को इसी महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है जहां उसे वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए कल टीम का चयन हो सकता है। हालांकि बहुत संभव है कि टीम का चयन तो कर लिया जाए और एलान नहीं किया जाए। इसके लिए भारत और वेस्टइंडीज मैच खत्म होने तक का इंतजार हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहित शर्मा और विराट कोहली के सेलेक्शन पर रहेंगी नजरें

    पीटीआई, नई दिल्ली: रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर चर्चा होगी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उनका चयन तय है। हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव करने होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चयनकर्ता वेस्टइंडीज के विरुद्ध चल रहे टेस्ट के दौरान वनडे टीम का चयन करेंगे, लेकिन घोषणा मैच के बाद हो सकती है। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोटों के कारण उपलब्ध नहीं होंगे जबकि एशिया कप और उसके तीन दिन के भीतर दो टेस्ट की सीरीज खेलने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी ब्रेक की जरूरत है। ऐसे में उन्हें वनडे या टी-20 या दोनों से विश्राम दिया जा सकता है।

    अभिषेक या यशस्वी

    ऐसे में रोहित के साथ ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। अभिषेक इस समय ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध दो वनडे मैचों में के लिए भारत ए का हिस्सा हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरे को देखते हुए उन्हें टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें यशस्वी से आगे रखती है। रोहित और कोहली मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं और उन्होंने पिछले सात महीने में काफी मेहनत की है।

    कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध शतक के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफाइनल में सर्वाधिक रन बनाए थे, वहीं रोहित ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विजयी पारी खेली थी। रोहित को कप्तानी से हटाने का भी कोई कारण नहीं है क्योंकि इस प्रारूप में वह काफी सफल रहे हैं। वह खुद बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ना चाहें तो बात अलग है। दोनों टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके हैं और केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए उनके भविष्य पर भी बात होगी ।

    बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में सिर्फ नौ वनडे खेले जाने हैं जिनमें तीन ऑस्ट्रेलिया में और तीन-तीन न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारत में होंगे लिहाजा ठोस फैसला हड़बड़ी में नहीं लिया जा सकता। इस समय प्राथमिकता अगले साल भारत में होने वाला टी-20 विश्व कप और 2025 में घरेलू टेस्ट से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अधिकतम अंक लेना होगा । टीम में कोहली और रोहित के रहने का संकेत वनडे सीरीज के लिए प्रसारक जियो हाटस्टार के प्रोमो से भी मिला है जिसमें इन दोनों के पोट्रेट दिखाए गए हैं।

    क्या है बुमराह की स्थिति?

    बुमराह की बात करें तो उनकी विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दोनों टेस्ट में जरूरत है भले ही मेडिकल टीम या खुद बुमराह वेस्टइंडीज के विरुद्ध दिल्ली टेस्ट नहीं खेलने का फैसला लें, जो कि अभी अस्पष्ट है। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा था कि बुमराह ने खुद वेस्टइंडीज के विरुद्ध दोनों टेस्ट खेलने की इच्छा जताई है।

    एशिया कप और अब दो टेस्ट खेलने के बाद अगली टेस्ट सीरीज तीन सप्ताह बाद है और फिर टी20 विश्व कप से पहले टी-20 सीरीज। ऐसे में बुमराह को अत्यधिक यात्रा से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे से ब्रेक दिया जा सकता है। पांड्या वनडे सीरीज तक फिट नहीं होंगे और ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है। दूसरा विकल्प शिवम दुबे है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हालात में उनकी गेंदबाजी की परीक्षा नहीं हुई है।