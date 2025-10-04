Rohit Sharma और Virat Kohli क्या WC 2027 से पहले लेंगे ODI से रिटायरमेंट? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने तोड़ी चुप्पी

Ajit Agarkar on Rohit Virat ODI शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है वे रोहित शर्मा की जगह लेंगे। अजीत अगरकर ने रोहित और विराट के वनडे रिटायरमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी 2027 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित और विराट 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ajit Agarkar on Rohit Virat ODI Retirement: शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वह रोहित शर्मा की जगह लेंगे और 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम की अगुवाई करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

38 साल के रोहित शर्मा को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ विराट कोहली की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार भारतीय वनडे टीम का हिस्सा बने हैं। इस बीच चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने रोहित-विराट के वनडे रिटायरमेंट (Rohit Sharma Virat Kohli ODI Retirement plan) को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

क्या खत्म हो रहा रोहित-विराट का युग? दरअसल, अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बात नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर ये सच है, तो माना जा सकता है कि दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर सोच-विचार कर रहे हैं। रोहित शर्मा का बतौर कप्तान ऐसा रहा रिकॉर्ड बता दें कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक आज अहमदाबाद में हुई, जहां इस समय भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है।

शुभमन गिल, जो इस साल की शुरुआत में भारत के टेस्ट कप्तान बने थे और एशिया कप 2025 के दौरान टी20 टीम के उपकप्तान बनाए गए थे, उन्हें अब वनडे कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में अब वह तीनों फॉर्मेट्स में भारत की कमान संभालने वाले कप्तान बन गए हैं।

दिसंबर 2021 से रोहित शर्मा भारत के फुल-टाइम वनडे कप्तान थे। इस दौरान उन्होंने भारत की कप्तानी करते हुए 56 वनडे मैचों में से 42 में जीत दिलाई, जबकि 12 में हार का सामना किया, जबकि एक मुकाबला टाई और एक बिना नतीजे रहा।

उन्होंने भारत को 2018 (स्टैंड-इन कप्तान के रूप में) और 2023 में एशिया कप जितवाया। साथ ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल तक टीम इंडिया को पहुंचाया और अपनी कप्तानी को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत हासिल की। 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए 7 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का मंच होगा। दोनों खिलाड़ी अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत की अगली वनडे सीरीज नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होगी, जबकि जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और सीरीज खेली जाएगी।