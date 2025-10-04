India Squad: नई टीम और नए कप्तान की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल करेंगे वनडे में कप्तानी?

टेस्ट कप्तान 26 वर्षीय शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने की संभावना है जबकि मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा होंगे और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं टी20I में सूर्या कप्तान बनें रहेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 26 वर्षीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने की संभावना है। वहीं, मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। चयनकर्ताओं द्वारा टेस्ट कप्तान से बात करने के बाद गिल की नियुक्ति की संभावना है।

शुभमन गिल की नियुक्ति की संभावना इसलिए है, क्योंकि चयनकर्ताओं ने टेस्ट कप्तान से बात की थी। उन्हें बताया था कि बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए वे चाहते हैं कि वह 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप 2027 के लिए टीम की कप्तानी करें। गिल शनिवार को चयन बैठक में भी शामिल हुए।

सूर्यकुमार बने रहेंगे कप्तान इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं ने वनडे क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को भी बता दिया है। अगर रोहित से कप्तानी लेकर युवा गिल को कमान सौंपी जाती है तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। वहीं, सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया में वनडे के बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए कप्तान के रूप में बरकरार रखा जा सकता है।