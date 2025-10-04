Language
    India Squad: नई टीम और नए कप्तान की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल करेंगे वनडे में कप्तानी?

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    टेस्ट कप्तान 26 वर्षीय शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने की संभावना है जबकि मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा होंगे और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं टी20I में सूर्या कप्तान बनें रहेंगे।

    शुभमन गिल बन सकते हैं वनडे टीम के कप्तान। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 26 वर्षीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने की संभावना है। वहीं, मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। चयनकर्ताओं द्वारा टेस्ट कप्तान से बात करने के बाद गिल की नियुक्ति की संभावना है।

    शुभमन गिल की नियुक्ति की संभावना इसलिए है, क्योंकि चयनकर्ताओं ने टेस्ट कप्तान से बात की थी। उन्हें बताया था कि बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए वे चाहते हैं कि वह 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप 2027 के लिए टीम की कप्तानी करें। गिल शनिवार को चयन बैठक में भी शामिल हुए।

    सूर्यकुमार बने रहेंगे कप्तान

    इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं ने वनडे क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को भी बता दिया है। अगर रोहित से कप्तानी लेकर युवा गिल को कमान सौंपी जाती है तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। वहीं, सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया में वनडे के बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए कप्तान के रूप में बरकरार रखा जा सकता है।

    नई टीम की तैयारी

    बीसीसीआई भविष्य को देखते हुए नई टीम की तैयारी शुरू कर दी है। अगर गिल कप्तान नियुक्त होते हैं तो टीम भविष्य की तैयारी शुरू कर देगी। 2027 वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई रोहित और कोहली के भविष्य पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि टीम प्रबंधन इन दोनों के खिलाड़ियों के विकल्प को जल्द से जल्द ढूंढना चाहेगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज रोहित और कोहली की आखिरी सीरीज भी साबित हो सकती है।

