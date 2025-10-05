रोहित 13 साल पहले जान गए थे जर्सी नंबर 77 का भविष्य, सोशल मीडिया पर पुराना पोस्ट हुआ वायरल

भारतीय क्रिकेट में शनिवार के दिन बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई वनडे टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा से शुभमन गिल के हाथों में आ चुकी है। रोहित ने अनजाने में ही सही 13 साल पहले ही ये बता दिया था कि जर्सी नंबर 45 की जगह जर्सी नंबर 77 लेगी।

जेएनएन, नई दिल्ली : 2012 में रोहित शर्मा ने एक्स (तब ट्विटर) पर एक पोस्ट किया था, एक युग का समापन (45) और एक नए युग की शुरुआत (77)। अब रोहित का 13 साल पहले किया गया यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

दरअसल, अब प्रशंसक उस पोस्ट को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि रोहित ने 77 नंबर की जर्सी का भविष्य पहले ही जान लिया था। शनिवार को भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित को वनडे कप्तानी से हटाकर अब शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया है। दरअसल, रोहित 45 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते हैं और गिल 77 नंबर की जर्सी पहनते हैं।

रोहित ने क्यों किया था पोस्ट रोहित ने वनडे में फिर से 45 नंबर जर्सी से खेलना शुरू कर दिया था, जो अब तक उनकी पहचान बनी हुई है। लेकिन 2012 में रोहित ने अपना जर्सी नंबर बदलकर 77 कर लिया था। इसके बाद ही उन्होंने वो ट्वीट किया था और श्रीलंका में पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित 77 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे थे और सिर्फ 13 रन बनाए थे। श्रीलंका में ही 2012 में हुए टी-20 विश्व कप में वह 77 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे थे। हालांकि 2013 में रोहित ने एक बार फिर 45 नंबर की जर्सी पहनना शुरू कर दिया था।