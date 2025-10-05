Language
    IND vs AUS ODI: 6 अनलकी खिलाड़ी जिन्हें भारतीय वनडे टीम में नहीं चुना गया, बुमराह और जडेजा का नाम शामिल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:05 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड ने एलान कर दिया है। तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह मिली है। वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हालांकि उन्हें टी20 टीम में जगह दी गई है। शमी एक बार फिर अपनी जगह नहीं बना पाए जबकि चक्रवर्ती और सैमसन भी प्रभावित नहीं कर सके।

    रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को वनडे टीम में नहीं मिली जगह।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टी20 और वनडे टीम का एलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या समेत पांच स्टार प्लेयर को टीम में जगह नहीं दी गई है।

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा। वनडे में टीम जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। हालांकि, टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं, हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते टीम से बाहर हैं। एशिया कप 2025 के दौरान हार्दिक को चोट लग गई थी।

    रवींद्र जडेजा की हुई अनदेखी

    भारत टेस्ट टीम के उप-कप्तान रवींद्र जडेजा को वनडे टीम में नहीं शामिल किया गया है। वह टी20I क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। जडेजा ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। इसके बावजूद उन्हें जगह नहीं दी गई। वह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीम का हिस्सा थे और विजयी चौका लगाया था। 

    जडेजा को लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, वह कितने अच्छे हैं, सबको पता है। यह स्पष्ट रूप से योजना का हिस्सा है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में दो बाएं हाथ के स्पिनरों को ले जाना संभव नहीं था।

    इसके अलावा धाकड़ गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, दोनों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 स्क्वाड में जगह मिली है। वरुण चक्रवर्ती और सैमसन एशिया कप में भी भारत की टी20 टीम में शामिल थे, लेकिन दोनों वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे।

    शमी की नहीं हुई वापसी

    मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। आईपीएल के दौरान वह चोटिल हो गए। तब से वह टीम से बाहर हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ODI सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। नए तेज गेंदबाजों के आने से शमी के लिए चुनौती बढ़ गई है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अब उनका करियर लगभग खत्म सा हो गया है।

    भारत की वनडे टीम:-

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

