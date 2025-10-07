Language
    ICC Rankings: ताजमिन बिट्स को बंपर फायदा, कप्तान हरमनप्रीत को घाटा; टॉप पर स्मृति मंधाना बरकरार

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    ICC Womens Rankings Update आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना शीर्ष पर बरकरार हैं। ताजमिन ब्रिट्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग हासिल की। वहीं एशले गार्डनर 7 स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को दो स्थान का नुकसान हुआ है।

    ICC Rankings: ताजमिन बिट्स को बंपर फायदा, कप्तान हरमनप्रीत को घाटा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's Ranking Update: भारतीय टीम की उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना नंबर-1 स्थान बरकरार रखा है। उनके खाते में 791 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

    मंधाना का आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआती दो पारियों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ क्रमशः 8 और 23 रन बनाए।

    फिर भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी, जिसके चलते वह अभी टॉप पर बरकरार है। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की ओपनर ताजमिन ब्रिट्स ने रिकॉर्डतोड़ शतक जड़कर दो स्थानों की छलांग लगाई।

    ICC Rankings में Tazmein Brits को फायदा

    दरअसल, महिला विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका की ओपनर ताजमिन ब्रिट्स (Tazmein Brits ICC Rankings)  ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शतक जड़ा और आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने यह मुकाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रन बनाकर हासिल किया, जिससे अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।

    ब्रिट्स का यह इस साल का पांचवां शतक है, जो किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक हैं।

    वहीं, ऑस्ट्रेलिया की एश गार्डनर भी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 7 स्थानों की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पांचवीं रैंकिंग हासिल की है। उनके 697 पॉइंट्स हैं, जबकि ब्रिट्स के 706 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने भी 7 स्थानों की छलांग लगाई और मौजूदा समय में वह आठवें पायदान पर है। 

    पाकिस्तान की ओपनर सिद्रा अमीन ने तीन स्थानों की छलांग लगाई है। भारत के खिलाफ उनके 81 रनों की पारी की बदौलत वे पहली बार टॉप-10 में शामिल हुई हैं। वे अब 10वें स्थान पर हैं, जबकि दिसंबर 2023 में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान 13वां था। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को दो स्थानों का नुकसान हुआ है और वह 16वें स्थान पर खिसक गईं हैं।

    ICC ODI Rankings में एनाबेल सदरलैंड को बंपर फायदा

    आईसीसी महिला वनडे बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टन हैं। दूसरे नंबर पर एश्ले गार्डनर हैं। बॉलर्स रैंकिंग में भारत की दीप्ति शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ और वह पांचवें से छठे पायदान पर खिसक गईं।

    दक्षिण अफ्रीका की मरिजाने कैप एक स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंची हैं, जबकि उनकी साथी खिलाड़ी नॉनकुलुलेको म्लाबा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट झटककर 6 स्थान की छलांग लगाई और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

    ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग सातवें स्थान पर हैं, जबकि एनाबेल सदरलैंड 14वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उनके 570 पॉइंट्स हैं। 

