Women's World Cup 2025: Tazmin Brits के शतक से टूटे दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्मृति मंधाना भी छूटी पीछे

दक्षिण अफ्रीका ने महिला वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। ताजमिन ब्रिट्स के शानदार शतक (101 रन) ने स्मृति मंधाना का एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रिट्स ने सबसे तेज़ 7 वनडे शतक जड़ने वाली महिला खिलाड़ी बनकर मेग लेनिंग को भी पीछे छोड़ दिया। सुने लुस ने नाबाद 81 रन बनाए। म्लाबा ने 4 विकेट लिए।

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। प्रारंभिक बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स के शानदार शतक और नानकुलुलेको म्लाबा के चार विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को महिला वनडे विश्व कप में मौजूदा टी-20 चैंपियन न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मात्र 69 रनों पर आउट होने के बाद, दक्षिण अफ्रीका ने शानदार आलराउंड प्रदर्शन किया और शीर्ष क्रम ने 40.5 ओवर में 232 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में ताजमिन ब्रिट्स ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास भी रचा। उन्होंने भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड धराशायी किया।

Tazmin Brits के शतक से टूटे दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ताजमिन ब्रिट्स (Tazmin Brits World Record) ने 2025 महिला विश्व कप (Women's World Cup 2025) के न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सिर्फ 86 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से एक शतक बनाया।

यह ब्रिट्स का 2025 में पांचवां वनडे शतक था, जिसने महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक बनाने का एक नया रिकॉर्ड बना। उन्होंने भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 2024 और 2025 दोनों में चार-चार शतक का पिछला रिकॉर्ड था।

इसके अलावा ब्रिट्स सबसे तेज 7 वनडे शतक जड़ने वाली महिला खिलाड़ी भी बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि 41 पारियों में हासिल की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लेनिंग के रिकॉर्ड को इस दौरान तोड़ा। इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने क्रमशः 62 और 81 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया था।

SA W vs NZ W: साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बाएं हाथ की स्पिनर म्लाबा (4/40) की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 47.5 ओवरों में 231 रनों पर समेट दिया।

म्लाबा ने एक रन-आउट भी किया और मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने करियर का 300वां वनडे खेल रहीं न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (85) और ब्रुक हालिडे (45) के महत्वपूर्ण विकेट लेकर न्यूजीलैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया।

डिवाइन ने 65 गेंदों पर अपना 17वां वनडे अर्धशतक पूरा किया और इसमें नौ चौके लगाए। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम 250 रनों से नीचे सिमट गई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की ब्रिट्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रनों की तेज शतकीय पारी खेली।

यह उनका सातवां वनडे शतक और विश्व कप का पहला शतक रहा। शतक के बाद उन्होंने डगआउट में बैठी अपनी उत्साहित साथियों की ओर धनुष-बाण शाट की नकल करके इस पल का जश्न मनाया। वहीं अनुभवी सुने लुस ने 114 गेंदों पर नाबाद 81 रनों (9 चौके, 1 छक्का) की संयमित पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 55 गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

ब्रिट्स-लुस में सबसे बड़ी साझेदारी ब्रिट्स और लुस ने तीसरे विकेट के लिए 170 गेंदों पर रिकॉर्ड 159 रनों की साझेदारी की, जो महिला विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही। पिछले मैच में टूर्नामेंट में अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर आउट होने के बाद टीम ने यह उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।