भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में अपने दोनों मैच जीते और प्‍वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज है। जेमिमा रोड्रिग्‍स ने बताया कि भारतीय टीम एक खास लक्ष्‍य के साथ मौजूदा टूर्नामेंट खेल रही है। इसके अलावा जेमिमा ने बताया कि टीम का माहौल कैसा है। जेमिमा ने यह भी बताया कि खिलाड़ी एक-दूसरे का ख्‍याल रख रहे हैं और माहौल खुशनुमा बनाए हुए हैं।

प्रेट्र, कोलंबो। भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का कहना है कि टीम उन सभी के लिए आईसीसी महिला विश्व कप जीतना चाहती है जिन्होंने देश में महिला खेल की प्रगति में योगदान दिया है और इसके लिए खिलाड़ी 'बाहरी शोर' से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं।

सह मेजबान भारत दो बार उपविजेता रहने के बाद अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी की तलाश में है और उसने मौजूदा टूर्नामेंट में अपने दोनों लीग मैच जीते हैं जिसमें रविवार को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत भी शामिल है। बाहरी शोर से बचती भारतीय टीम जेमिमा ने जियोस्टार से कहा कि हम एक बार में एक दिन के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में रहते हैं। यहां तक कि टीम की आपसी बातचीत में भी हम अपना खुद का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व कप के आसपास कितना शोर होता है।

उन्होंने कहा कि चाहे हम अच्छा प्रदर्शन करें या चुनौतियों का सामना करें, हम इन सब बातों को बाहर रखना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा खुद बनाना चाहते हैं। इस टीम में हर कोई एक-दूसरे का ध्यान रखता है और एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है।

किसके लिए जीतना चाहते हैं ट्रॉफी पाकिस्तान के विरुद्ध 32 रन बनाने वाली जेमिमा ने कहा कि हम उन लोगों के लिए जीतना चाहते हैं जिन्होंने रास्ता बनाया, मिताली (राज) दी, झूलन (गोस्वामी) दी, नीतू मैम (नीतू डेविड) और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने महिला क्रिकेट को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की।