स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को महिलाओं के वनडे वर्ल्‍ड कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 88 रन के विशाल अंतर से मात दी। भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 4-0 किया। वहीं, ओवरऑल भारत की पाकिस्‍तान पर 12वीं वनडे जीत रही।

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 247 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई। पठान का वायरल पोस्‍ट भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्‍होंने बिना उल्‍लेख किए ही पाकिस्‍तान की धज्जियां उड़ा दी। पठान ने पोस्‍ट किया, 'भोजन। नींद। जीत। दोहराने का एक और रविवार।' भारतीय क्रिकेट फैंस को पठान का यह पोस्‍ट काफी रास आया।

Just another Sunday of Eat. Sleep. Win. Repeat. 🇮🇳 TeamIndia — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025 नहीं मिलाएं हाथ भारत और पाकिस्‍तान का मुकाबला विवादास्‍पद रहा। दोनों टीमों के कप्‍तानों ने टॉस के समय परंपरागत हाथ नहीं मिलाए। इसके अलावा आखिरी गेंद फेंकी जाने के बाद दोनों टीमों की खिलाड़ी सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गईं।

मैच में हुए विवाद इस मुकाबले में विवाद की शुरुआत टॉस के समय से ही हुई। पाकिस्‍तानी कप्‍तान फातिमा सना ने टेल्‍स कहा, लेकिन मैच रेफरी ने हेड्स सुनकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह टॉस का बॉस पाकिस्‍तान बना।