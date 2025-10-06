Language
    Irfan Pathan ने बिना नाम लिए ही पाकिस्‍तान की उड़ाई धज्जियां, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का पोस्‍ट आग की तरह फैला

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्‍ड कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 88 रन से मात दी। भारत ने पाकिस्‍तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 12-0 किया। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बिना उल्‍लेख किए पाकिस्‍तान की धज्जियां उड़ाई और उनका पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मुकाबले में भी दोनों टीमों के कप्‍तानों ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया।

    Hero Image
    क्रांति गौड़ ने पाकिस्‍तान के खिलाफ तीन विकेट लिए

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को महिलाओं के वनडे वर्ल्‍ड कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 88 रन के विशाल अंतर से मात दी। भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 4-0 किया। वहीं, ओवरऑल भारत की पाकिस्‍तान पर 12वीं वनडे जीत रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 247 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।

    पठान का वायरल पोस्‍ट

    भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्‍होंने बिना उल्‍लेख किए ही पाकिस्‍तान की धज्जियां उड़ा दी। पठान ने पोस्‍ट किया, 'भोजन। नींद। जीत। दोहराने का एक और रविवार।' भारतीय क्रिकेट फैंस को पठान का यह पोस्‍ट काफी रास आया।

    नहीं मिलाएं हाथ

    भारत और पाकिस्‍तान का मुकाबला विवादास्‍पद रहा। दोनों टीमों के कप्‍तानों ने टॉस के समय परंपरागत हाथ नहीं मिलाए। इसके अलावा आखिरी गेंद फेंकी जाने के बाद दोनों टीमों की खिलाड़ी सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गईं।

    मैच में हुए विवाद

    इस मुकाबले में विवाद की शुरुआत टॉस के समय से ही हुई। पाकिस्‍तानी कप्‍तान फातिमा सना ने टेल्‍स कहा, लेकिन मैच रेफरी ने हेड्स सुनकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह टॉस का बॉस पाकिस्‍तान बना।

    इसके बाद पाकिस्‍तान की ओपनर मुनीबा अली के रन आउट पर काफी विवाद हुआ। अली एलबीडब्‍ल्‍यू रिव्‍यु के बाद क्रीज से बाहर थीं। जब गिल्लियां बिखरी तो उनका बल्‍ला हवा में पाया गया। इस पर भारी बवाल हुआ।

    भारत टॉप पर कायम

    हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पाकिस्‍तान से पहले भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। लगातार दो जीत के साथ भारत अपने ग्रुप में प्‍वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर काबिज है। पाकिस्‍तान का अब तक जीत का खाता नहीं खुला।

