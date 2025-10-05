Language
    IND W vs PAK W: पाकिस्तान को पटकने के बाद फूली नहीं समा रहीं हरमनप्रीत कौर, इन लोगों को दिया जीत का श्रेय

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:38 PM (IST)

    पुरुष टीम के बाद भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को जख्म दिया और रविवार को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के मैच में 88 रनों से शिकस्त दी। इस मैच में जीत के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी खुश हैं। उन्होंने टीम की खिलाड़ियों की तारीफ की है।

    टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दी मात

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप-2025 के मैच में पाकिस्तान को पटखनी दे दी। टीम इंडिया ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से मात दी। इस जीत से टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी खुश हैं। उन्होंने टीम की जीत का श्रेय कुछ खिलाड़ियों को दिया है।

    भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। टीम इंडिया आखिरी गेंद पर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान की टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन 43 ओवरों में 159 रन ही बना सकी। उसके लिए सिदरा अमीन ने 81 रनों की पारी खेली।

    हरमनप्रीत हो गईं खुश

    मैच के बाद हरमनप्रीत ने इस जीत को काफी जरूरी बताया है। प्रेजेंटशन सेरेमनी में उन्होंने कहा, "काफी खुश हूं। ये हमारे लिए अहम जीत थी। हमारी गेंदबाजी शानदार रही। क्रांति ने शानदार गेंदबाजी की और रेणुका सिंह ने उनकी मदद की। हमने कई सारे मौके बनाए। कुछ कैच छोड़े भी, लेकिन जीत ने हमें खुश कर दिया। यहां बैटिंग करना आसान नहीं था। पिच पर गेंद काफी रुक रही थी। हम विकेट अपने हाथ में रखना चाहते थे। फिर ऋचा ने हमें जरूरी रन दिए।"

    हरमनप्रीत ने आगे कहा, "इस समय मैं खुश हूं कि हम मैच जीत गए। हम बस लय में बने रहना चाहते हैं। जब हम भारत वापस जाएंगे तो हमें पता है वहां कैसी पिचें होंगी। हम अपने संयोजन पर काम करेंगे।"

    ऐसा रहा मैच

    पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम की तरफ से कोई अर्धशतक तो नहीं बना सका लेकिन संयुक्त प्रदर्शन से टीम ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। उन्होंने 65 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद ये पारी खेली। जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए। ऋचा घोष ने 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए। अपनी पारी में इस तूफानी बल्लेबाज ने तीन चौके और दो छक्के मारे।

