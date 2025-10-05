IND W vs PAK W: हमारी छोरियां, छोरों से कम हैं कै... हरमनप्रीत सेना ने पाकिस्तान को दी 88 रनों से पटखनी, 12-0 किया रिकॉर्ड

भारत के हाथों एक बार फिर पाकिस्तान की करारी बेइज्जती हुई है और इस बार मामला वनडे वर्ल्ड कप का है जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को पटखनी दी। इसी के साथ भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पुरुष टीम की राह पर चलते हुए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 22 गज की पिच पर एक और करारी हार दी है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच को जीतने के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 12-0 कर लिया है।

लगातार चौथे रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं। धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में भले ही लय पकड़ने में मुश्किल हुई हो, लेकिन हरलीन देओल की संभली हुई पारी और अंत में ऋचा घोष की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व कप मुकाबले में 247 रन का स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर के सामने पाकिस्तानी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर ढेर हो गई।

यह इतिहास में पहली बार है जब पाकिस्तान ने वनडे में भारतीय टीम को ऑलआउट किया है। हालांकि, जीत भारत के हिस्से ही आनी थी क्योंकि टीम इंडिया ने पूरे मैच में अपना दबदबा दिखाया। भारत की शानदार शुरुआत पाकिस्तान के लिए 248 रनों का टारेगट पहली ही गेंद से मुश्किल लग रहा था। रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को परेशान किया। टीम की ओपनर मुनीबा अली और सदफ शामस को भारतीय बल्लेबाजों ने हाथ नहीं खोलने दिया। चार ओवरों में पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 6 रन था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मुनीबा अली रन आउट हो गईं। इस पर पाकिस्तान ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगया जो गलत साबित हुआ।

सदफ को आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांति गौड़ ने आउट किया। क्रांति यहां से हावी हो गईं और लगातार विकेट लेती रहीं। उन्होंने आलिया रियाज (2), नतालिया परवेज (33) को पवेलियन भेजा। दीप्ति ने पाकिस्तानी कप्तान सना मीर को अपना शिकार बनाया।

राणा को मिली सफलता इस मैच में राणा की गेंदबाजी काफी मंहगी साबित हो रही थी। हालांकि, 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिदरा नवाज ने उनको ही कैच देकर उनका खाता खोल दिया। अगले ओवर में दीप्ति ने रमीन शमीम को खाता खोले बिना बोल्ड कर दिया। यहां से फिर पाकिस्तान की हार तय लग रही थी। दीप्ति ने आखिरी विकेट के रूप में सादिया इकबाल को आउट कर पाकिस्तान की पारी ढेर कर दी।

भारतीय बल्लेबाजों ने किया संघर्ष पहले बल्लेबाजी का अवसर मिलने पर भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। मैच रैफरी की गलती से टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया, जिसके बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। मैच के दौरान बीच-बीच में धुआं-कीटनाशक छिड़काव के कारण खेल में रुकावटें भी आईं, जिससे बल्लेबाजों की लय भंग होती रही।

हरलीन देओल ने 65 गेंदों में 46 रन बनाकर पारी को संभाला और मध्यक्रम में स्थिरता दी। वहीं, ऋचा घोष ने अंत में मात्र 20 गेंदों पर 35 रन की तेजतर्रार पारी खेलते हुए भारत को 250 के करीब पहुंचाया।

शीर्षक्रम का संघर्ष भारत की ओपनर प्रतिका रावल (31) ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, विशेषकर डायना बेग की लगातार तीन गेंदों पर चौके जड़कर लय बनाई, लेकिन स्टार ओपनर स्मृति मंधाना (23) एक बार फिर पावरप्ले में ही आउट होकर लौट गईं। उन्हें पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 10वें ओवर में बोल्ड किया, जब वह इनसाइड एज पर विकेट से टकरा गईं।

प्रतिका भी जल्द ही डायना बेग की गेंद पर कट शॉट खेलने के प्रयास में क्लीनबोल्ड हो गईं। इसके बाद हरलीन देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) के साथ 39 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की।

मध्यक्रम ने दिखाई उम्मीद हरमनप्रीत कौर एक अंदर आती गेंद पर कैच आउट हो गईं जब वह अच्छी लय में दिख रही थीं। इसके बाद हरलीन ने जेमिमा रोड्रिग्स (32) के साथ 45 रन की साझेदारी की। जेमिमा जब दो रन पर थीं, तब उन्हें नोबॉल पर जीवनदान मिला, लेकिन वह इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सकीं और जल्द ही आउट हो गईं।

हरलीन ने बेहतरीन संयम दिखाया, लेकिन 46 रन पर वह एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठीं। उनके आउट होने के बाद टीम की जिम्मेदारी निचले क्रम पर आ गई। ऋचा की ताबड़तोड़ पारी अनुभवी दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) ने मिलकर 42 रन की साझेदारी कर पारी को स्थिर किया। जब ऐसा लगने लगा कि भारत एक मजबूत फिनिश की ओर बढ़ रहा है, तभी फातिमा सना और डायना बेग ने वापसी करते हुए इन दोनों को आउट कर दिया।