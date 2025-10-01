Deepti Sharma ने श्रीलंका की कमर तोड़कर रिकॉर्ड्स बुक में बिखेरा जलवा, गेंदबाजी में किया बड़ा कारनामा

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करके एक खास उपलब्धि हासिल की। दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन विकेट चटकाए। वो भारत के लिए सबसे ज्‍यादा वनडे विकेट लेने वाली दूसरी महिला गेंदबाज बनीं। दीप्ति शर्मा ने नीतू डेविड का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने श्रीलंका को डीएलएस के आधार पर 59 रन से मात दी।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को गुवाहाटी में श्रीलंका को डकवर्थ लुईस पद्यति के आधार पर 59 रन से मात दी।

भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और बारिश के कारण संशोधित 47 ओवर में 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 45.4 ओवर में 211 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत को जीत दिलाने में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की प्रमुख भूमिका रही।

दीप्ति ने पहले बल्‍ले से कमाल दिखाते हुए 53 गेंदों में 53 रन की उम्‍दा पारी खेली, जिसमें तीन चौके शामिल रहे। उन्‍होंने अमनजोत कौर (57) के साथ 103 रन की शतकीय साझेदारी करके भारत को मुश्किल स्थिति से उबारकर मजबूती दिलाई। इसके बाद दीप्ति ने गेंदबाजी में कमाल किया और रिकॉर्ड्स बुक में अपना जलवा बिखेरा।

दीप्ति का रिकॉर्ड दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 10 ओवर के अपने स्‍पेल में एक मेडन सहित 54 रन देकर तीन विकेट झटके। उन्‍होंने चमारी अट्टापट्टू (43), कविशा दिलहारी (15) और अनुष्‍का संजीवनी (6) को अपना शिकार बनाया। इसी के साथ दीप्ति शर्मा वनडे में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

दीप्ति शर्मा ने नीतू डेविड का रिकॉर्ड तोड़ा। नीतू डेविड ने 97 पारियों में 141 विकेट झटके थे। दीप्ति शर्मा ने 112 पारियों में 143 विकेट चटकाए। भारत की तरफ से सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्‍वामी के नाम दर्ज है। झूलन ने 203 पारियों में 255 झटके।