IND W vs SL W: अमनजोत और दीप्ति के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों ने किया कमाल, भारत ने श्रीलंका को पटखनी देकर किया विजयी आगाज

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच में एकतरफा खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया। एक समय टीम इंडिया लड़खड़ा रही थी लेकिन फिर अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा की पारी ने उसे संभाल लिया। फिर गेंदबाजों ने शानदार काम किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के दमदार खेल के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को श्रीलंका को 59 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवरों में आठ विकेट खोकर 269 रन बनाए। बारिश के कारण मैच 47 ओवर प्रति पारी का हुआ था और फिर श्रीलंका को डकवर्थ लुइय निमय के तहत 271 रनों का टारगेट मिला जो वह बना नहीं पाई।

श्रीलंकाई टीम 45.4 ओवरों में 211 रनों पर ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 43 रन कप्तान चमारी अटापट्टू ने बनाए। भारत के लिए दीप्ति ने बल्ले के बाद गेंद से भी शानदार काम किया और तीन विकेट लिए। भारतीय पारी के 10 ओवर हुए थे तभी बारिश आ गई थी और फिर 48 ओवर प्रति पारी मैच कर दिया गया था। वहीं बीच में एक बार और बारिश आई जिसके बाद एक ओवर की कटौती हुई।

श्रीलंका की धीमी शुरुआत श्रीलंका को धीमी शुरुआत मिली थी। पहले विकेट के लिए अटापट्टू ने और हसिनी परेरा ने 30 रन जोड़े, लेकिन ये रन सात ओवरों में आए। सातवें ओवर की चौथी गेंद पर हसिनी को क्रांति गौड़ा ने आउट किया। कप्तान और हर्षिता समाराविक्रमा ने फिर एक साझेदारी की। ये साझेदारी खतरनाक हो रही थी। तभी श्रीचरणी ने कप्तान को आउट कर श्रीलंका को परेशानी में डाल दिया। उनका विकेट 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर 82 के कुल स्कोर पर आउट किया। यहां से टीम लगातार बिखरती चली गई और ढेर हो गई।

भारतीय पारी इससे पहले, भारत ने एक समय केवल 121 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे जिनमें से कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्ज एक ही ओवर में आउट हुए। श्रीलंका के लिए 26वां ओवर फेंकने आईं इनोका राणावीरा (4/46) ने तीन विकेट लेकर भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया।

ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में लगातार दो शतक लगाने वाली स्मृति मंधाना (08) चौथे ओवर में ही आउट हो गईं। इसके बाद प्रतिका रावल (37) और हरलीन (48) ने टीम को संभाला। 10वें ओवर में वर्षा के कारण मैच को 48 ओवर का किया गया। इसके बाद प्रतिका को राणावीरा ने आउट कर श्रीलंका को दूसरी सफलता दिलाई। क्रीज पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत से टीम को बड़ी उम्मीदें थीं और वह अच्छी लय में भी दिख रही थीं, लेकिन 26वें ओवर में राणावीरा ने मैच का रुख बदल दिया और भारतीय टीम के लिए 200 का स्कोर भी मुश्किल दिख रहा था।