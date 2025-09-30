Language
    ICC Womens World Cup: ओपनिंग सेरेमनी में दिखा जुबीन गर्ग का जलवा, श्रेया घोषाल ने गाया दिग्गज सिंगर को 'मायाबिनी रातिर' गाना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:50 PM (IST)

    गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में 14वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच मैच में असम के मशूहर गायक जुबीन गर्ग को श्रृद्धांजलि दी गई जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने 25000 दर्शकों के सामने जुबीन के मशहूर गाने गाए।

    वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में श्रेया घोषाल ने किया जुबीन गर्ग को याद

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे 14वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का मंगलवार को गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडिय में शानदार आगाज हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच इस स्टेडियम में खेले गए मैच में असम के मशूहर गायक और असम की आत्म कहने जाने वाले जुबीन गर्ग को श्रृद्धांजलि दी गई। जुबीन का हाल ही में निधन हो गया था।

    पहली पारी के बाद मिले ब्रेक के दौरान बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने 25,000 दर्शकों के सामने 13 मिनट तक दमदार परफॉर्मेंस दी जो जुबीन के नाम रही। इस दौरान श्रेया ने जुबीन के कुछ मशहूर गाने गाए जिसमें 'मायाबिनी रातिर' भी शामिल था। इसके अलावा श्रेया ने वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग, 'ब्रिंग इट होम' भी गाया

    स्टेडियम में गूंजा 'जुबीन दा' का नाम

    इस दौरान पूरे स्टेडियम में 'जॉय जुबीन दा' के नारे लगाए गए। जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। उनके निधन पर पूरा असम भावुक होकर सड़कों पर आ गया था। जब श्रेया ने मायाबिनी गाया तो पूरा स्टेडियम भावुक हो गया था। ये वही गाना है जो पूरे असम ने जुबीन की अंतिम यात्रा के समय गाया था। जुबीन चाहते थे कि जब उनका निधन हो तो यही गाना गया जाए। असम क्रिकेट संघ ने ओपनिंग सेरेमनी को जुबीन के निधन के बाद नया रूप दिया।

    बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "ये मैच दो बड़े मौके के समय हो रहा है-पहल जुबीन गर्ग के निधन और दुर्गा पूजा के समय। हम चाहते थे कि ओपनिंग सेरेमनी इस धरती के बेटे के नाम हो।"

    पूर्व कप्तानों का किया सम्मान

    मैच की शुरुआत से पहले बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तानों का सम्मान किया। इसमें मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, डायना एडुल्जी,शांता रंगास्वामी, शुभांगी कुलकर्णी, पूर्णिमा राउ, अंजू जैन शामिल रहीं। भारत के पूर्व टेस्ट और वनडे क्रिकेटर सुधा शाह को भी सम्मानित किया गया।

