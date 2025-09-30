ICC Womens World Cup: ओपनिंग सेरेमनी में दिखा जुबीन गर्ग का जलवा, श्रेया घोषाल ने गाया दिग्गज सिंगर को 'मायाबिनी रातिर' गाना

गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में 14वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच मैच में असम के मशूहर गायक जुबीन गर्ग को श्रृद्धांजलि दी गई जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने 25000 दर्शकों के सामने जुबीन के मशहूर गाने गाए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे 14वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का मंगलवार को गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडिय में शानदार आगाज हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच इस स्टेडियम में खेले गए मैच में असम के मशूहर गायक और असम की आत्म कहने जाने वाले जुबीन गर्ग को श्रृद्धांजलि दी गई। जुबीन का हाल ही में निधन हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली पारी के बाद मिले ब्रेक के दौरान बॉलीवुड की मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने 25,000 दर्शकों के सामने 13 मिनट तक दमदार परफॉर्मेंस दी जो जुबीन के नाम रही। इस दौरान श्रेया ने जुबीन के कुछ मशहूर गाने गाए जिसमें 'मायाबिनी रातिर' भी शामिल था। इसके अलावा श्रेया ने वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग, 'ब्रिंग इट होम' भी गाया

स्टेडियम में गूंजा 'जुबीन दा' का नाम इस दौरान पूरे स्टेडियम में 'जॉय जुबीन दा' के नारे लगाए गए। जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। उनके निधन पर पूरा असम भावुक होकर सड़कों पर आ गया था। जब श्रेया ने मायाबिनी गाया तो पूरा स्टेडियम भावुक हो गया था। ये वही गाना है जो पूरे असम ने जुबीन की अंतिम यात्रा के समय गाया था। जुबीन चाहते थे कि जब उनका निधन हो तो यही गाना गया जाए। असम क्रिकेट संघ ने ओपनिंग सेरेमनी को जुबीन के निधन के बाद नया रूप दिया।