NZ W vs SA W: ब्रिट्स, लुस के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पलटी बाजी, न्यूजीलैंड को छह विकेट से दी मात

दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सलामी बल्लेबाज तज्मीन ब्रिट्स के शानदार शतक और सून लुस के नाबाद अर्धशतक की बदौलत टीम ने छह विकेट से जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में बेहतर खेल दिखाया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सभी अटकलों को खारिज करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल की उम्मीदों को कायम रखा। चंद दिन पहले दक्षिण अफ्रीका की जो टीम इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 69 रनों पर सिमट गई थी, वही टीम सोमवार को अलग ही अंदाज में नजर आई।

सलामी बल्लेबाज तज्मीन ब्रिट्स (101 रन) के धमाकेदार शतक और सून लुस (नाबाद 81 रन) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीत दर्ज की। बिखर गई न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय 184 रनों पर तीन विकेट गंवाकर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही न्यूजीलैंड की टीम ने अंतिम सात विकेट मात्र 44 रनों के अंतराल में गंवा दिए और पूरी टीम 47.5 ओवरों में 231 रनों पर सिमट गई। जबाव में दक्षिण अफ्रीका ने 40.5 ओवरों में 4 विकेट पर 234 रन बनाते हुए जीत दर्ज कर ली।

दक्षिण अफ्रीका को नहीं मिली अच्छी शुरुआत लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लारा वूलवार्ट (14 रन) तीसरे ही ओवर में पवैलियन लौट गईं। इसके बाद ब्रिट्स और लुस की शतकीय साझेदारी ने मुकाबला एकतरफा बना दिया। ब्रिट्स का यह पिछले पांच मैचों में चौथा शतक और कुल सातवां शतक है। पिछली चार पारियों में उन्होंने पांच, नाबाद 171, नाबाद 101 और 101 रनों की पारी खेली है।

वह सबसे कम पारियों (41) में यह उपलब्धि हासिल करने वाली बल्लेबाज बन गईं। ब्रिट्स शतक बनाने के बाद ली ताहूहू की गेंद पर बोल्ड हो गईं। उन्होंने 89 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के से 101 रनों की पारी खेली। ब्रिट्स और लुस के बीच दूसरे विकेट के लिए 159 रनों की साझेदारी हुई।

वर्ष 2025 में ब्रिट्स पांचवीं बार शतकीय साझेदारी में शामिल रही हैं, जो किसी भी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक है। मेरिजाने काप (14) और एनीके बाश (0) ज्यादा देर नहीं टिक सकीं। लुस ने सिनालो जाफ्ता (नाबाद 6) के साथ टीम को जीत तक पहुंचाया।

म्लाबा का कमाल इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की नोन्कूलूलेको म्लाबा ने 44 रन देकर चार विकेट लेते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को बिखेर दिया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत खराब रही। 155वां वनडे खेल रहीं मेरिजेन काप ने 350वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहीं सूजी बेट्स (0) को मैच की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। पिछली बार वह भारत के खिलाफ जनवरी 2019 में शून्य पर आउट हुई थीं।

एमिलिया कर (23) और जार्जिया प्लिमर (31) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं। न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवरों में 49 गेंदें डाट खेलीं। निदिने डी क्लेर्क की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एमिलिया मिड ऑफ पर सून लुस द्वारा लपकी गईं। एमिलिया कर और प्लिमर ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े।