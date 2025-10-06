IND vs PAK: खुद 2 रन पर हुईं आउट, पर इन खिलाड़ियों को बता दिया मुजरिम; हार के बाद गुस्से से यूं लाल दिखीं फतिमा सना

कोलंबो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हराकर वनडे में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। फातिमा सना ने पावरप्ले और डेथ ओवरों में अधिक रन देने को हार का कारण बताया। हरलीन देओल और ऋचा घोष की शानदार पारियों ने भारत को 247 रन तक पहुंचाया जिसके जवाब में सिदरा अमीन के अर्धशतक के बावजूद पाकिस्तान की टीम संघर्ष करती रही।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK: कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार का दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने महिला विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 88 रन से हराकर वनडे प्रारूप में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा।

यह भारत की पाकिस्तान पर वनडे में लगातार 12वीं जीत थी। वहीं, लगातार भारत के हाथों मिली 12वीं हार के बाद पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना (Fatima Sana) काफी निराश नजर आईं। उन्होंने मैच के बाद हार का कारण बताया।

IND vs PAK: हार के बाद क्या बोलीं कप्तान Fatima Sana? दरअसल, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा, "हमने पावरप्ले में बहुत ज्यादा रन दिए, एक्स्ट्रा रन भी। यही बात डेथ ओवर्स में भी रही। मुझे लगा था कि हमें उन्हें 200 से नीचे रोकना चाहिए था। आज के बदलावों पर उन्होंने कहा कि हमने टॉप-5 में विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों को भेजने का फैसला किया था, अब उन्हें आगे आकर प्रदर्शन करना होगा। हमें खुलकर खेलना होगा, लंबी साझेदारियां करनी होंगी और हालात के हिसाब से अपने खेल को ढालना होगा। अमीन काफी मेहनती खिलाड़ी है, उम्मीद है वो ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी।" बता दें कि धीमी और टर्न लेती पिच पर जहां रन बनाना चुनौतीपूर्ण था, वहीं हरलीन देओल (46) की समझदारी भरी पारी और ऋचा घोष (35) के विस्फोटक अंत ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसका क्रांति गौड़ की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार ढंग से बचाव किया। भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाई जुझारूपन की मिसाल पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। टास के दौरान मैच रेफरी की गलती से पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया, जिसके बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी।

ऊपर से पिच धीमी थी और बार-बार कीटनाशक छिड़काव के चलते खेल में व्यवधान आने से बल्लेबाजों की लय टूटती रही। इसके बावजूद ओपनर प्रतिका रावल (31) ने तेज शुरुआत की, उन्होंने डायना बेग की लगातार तीन गेंदों पर चौके लगाकर रन गति बढ़ाई, लेकिन स्मृति मंधाना (23) एक बार फिर पावरप्ले में आउट हो गईं, जिससे शीर्ष क्रम पर दबाव बढ़ा। जल्द ही प्रतिका भी कट शाट खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गईं।

हरलीन और ऋचा ने संभाली जिम्मेदारी इसके बाद हरलीन देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (19) के साथ मिलकर पारी को थामा। दोनों ने मिलकर 39 रन की साझेदारी कर टीम को स्थिरता दी। हालांकि, हरमनप्रीत अच्छी लय में दिख रही थीं लेकिन एक अंदर आती गेंद पर कैच आउट हो गईं। हरलीन ने संयम दिखाते हुए जेमिमा रोड्रिग्ज (32) के साथ 45 रन की साझेदारी की और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जब टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, तभी वह एक बड़े शाट के प्रयास में कैच दे बैठीं।

ऋचा की ताबड़तोड़ पारी ने पलटा मैच मध्यक्रम के बाद अनुभवी दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) ने 42 रन की साझेदारी की, जिससे भारत की पारी को मजबूती मिली, लेकिन असली धमाका अंत में हुआ जब युवा विकेटकीपर ऋचा घोष ने केवल 20 गेंद में ताबड़तोड़ 35 रन बनाकर मैदान पर तूफान ला दिया। उन्होंने तीन चौके और दो शानदार छक्के लगाकर टीम को 247 रन तक पहुंचाया।