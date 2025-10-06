IND W vs PAK W: 'ऑपरेशन सिंदूर' जारी... भारतीय बेटियों की पाकिस्तान पर शाही जीत के बाद BJP का पोस्ट वायरल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने महिला विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 88 रन से हराकर वनडे फॉर्मेट में अपना अजेय रिकार्ड बरकरार रखा। ये वनडे में भारत की पाकिस्तान पर 12वीं जीत रही। इस जीत के बाद बीजेपी ने एक्स पर जो पोस्ट किया वो वायरल हो रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs PAK W: लगातार चौथे रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं। पुरुष एशिया कप टी-20 में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को तीन बार पटखनी दी और अब बारी थी भारतीय बेटियों की।

महिला वनडे विश्व कप में रविवार यानी 5 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए 88 रनों से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वनडे में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 12-0 कर लिया। भारतीय महिला टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा।

IND W vs PAK W: भारतीय टीम की जीत के बाद BJP का पोस्ट वायरल दरअसल, बीजेपी (BJP on India vs Pakistan Women) ने एक्स पर पोस्ट किया, "13-0! इंडिया का पाकिस्तान पर वनडे विश्व कप में परफेक्ट रिकॉर्ड" #ऑपरेशन सिंदूर जारी।

Indian women beat Pak women by 88 runs in Women’s ODI World Cup. #𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐒𝐢𝐧𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬. 🎯 🏏 pic.twitter.com/03yeiHeCC7 — BJP (@BJP4India) October 6, 2025 इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला टीम की पाकिस्तान पर मिली जीत को परफेक्ट स्ट्राइक का नाम दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आईसीसी महिला विश्व कप में आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम द्वारा भारत की क्रिकेटिंग ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्र को हमारी टीम पर गर्व है। आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं।" IND W vs PAK W: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मैच रेफरी की गलती से टॉस (IND vs PAK W) पाकिस्तान के पक्ष में गया और उसने पहले गेंदबाजी चुनी।

भारत ने मैच में हरलीन देओल (46) और ऋचा घोष (35) की पारियों से 247 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। शानदार गेंदबाजी के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।