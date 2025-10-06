Language
    IND W vs PAK W: 'ऑपरेशन सिंदूर' जारी... भारतीय बेटियों की पाकिस्तान पर शाही जीत के बाद BJP का पोस्ट वायरल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने महिला विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 88 रन से हराकर वनडे फॉर्मेट में अपना अजेय रिकार्ड बरकरार रखा। ये वनडे में भारत की पाकिस्तान पर 12वीं जीत रही। इस जीत के बाद बीजेपी ने एक्स पर जो पोस्ट किया वो वायरल हो रहा है।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs PAK W: लगातार चौथे रविवार को क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं। पुरुष एशिया कप टी-20 में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को तीन बार पटखनी दी और अब बारी थी भारतीय बेटियों की।

    महिला वनडे विश्व कप में रविवार यानी 5 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए 88 रनों से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वनडे में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 12-0 कर लिया। भारतीय महिला टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा। 

    दरअसल, बीजेपी (BJP on India vs Pakistan Women) ने एक्स पर पोस्ट किया, "13-0! इंडिया का पाकिस्तान पर वनडे विश्व कप में परफेक्ट रिकॉर्ड" #ऑपरेशन सिंदूर जारी।

    इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला टीम की पाकिस्तान पर मिली जीत को परफेक्ट स्ट्राइक का नाम दिया था।  उन्होंने एक्स पर लिखा, 

    "आईसीसी महिला विश्व कप में आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम द्वारा भारत की क्रिकेटिंग ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्र को हमारी टीम पर गर्व है। आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं।"

    कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मैच रेफरी की गलती से टॉस (IND vs PAK W) पाकिस्तान के पक्ष में गया और उसने पहले गेंदबाजी चुनी।

    भारत ने मैच में हरलीन देओल (46) और ऋचा घोष (35) की पारियों से 247 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद क्रांति गौड़ (3/20) और दीप्ति शर्मा (3/45) की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। शानदार गेंदबाजी के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

    हरमनप्रीत ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

    एशिया कप 2025 की तरह ही महिला विश्व कप में भी नो हैंडशेक विवाद देखने को मिला। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। 

