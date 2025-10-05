IND W vs PAK W: कोलंबो में मच्छरों के आतंक से रोकना पड़ा मैच, खिलाड़ियों का खेलना हुआ मुश्किल

भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैच में मच्छरों के आतंक ने खिलाड़ियों को परेशान कर दिया। इस मैच में मच्छरों ने मैदान पर ऐसा आतंक मचाया कि खिलाड़ियों का खेलना काफी मुश्किल हो गया। एक बार तो इसी कारण मैच को रोकना भी पड़ा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जा रहे मैच में मच्छरों ने आतंक मचा रखा है। मच्छरों के कारण खिलाड़ियों का खेलना मुश्किल हो गया है। बल्लेबाजी करते हुए कई बार बल्लेबाजों को परेशानी हुई और यही हाल गेंदबाजों का भी रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसल किया। मैच की शुरआत से ही मच्छरों ने खेल में परेशानी पैदा की और खिलाड़ियों को दिक्कत आई। कैमरे पर मच्छरों का झुंड साफ तौर पर दिख रहा था और पता चल रहा था कि इससे कितनी परेशानी हो सकती है।

रोकना पड़ा मैच एक समय तो ऐसा आया जब मैच को रोकना पड़ा। लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए आयोजकों ने मच्छर भगाने वाली मशीन को मंगवाया जिससे धुआं करके मच्छरों को भगाया जाता है। इसी कारण मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। 34वें ओवर के मैच मैच को रोका गया और खिलाड़ियों को बाहर बुलाकर बग स्प्रे पूरे मैदान पर छिड़का गया। हालांकि, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैदान पर अभी भी मच्छरों का झुंड देखा जा सकता है।