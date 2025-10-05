IND vs PAK: 'जय श्रीराम,' क्या पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मांग रहा इंडिया की नागरिकता? कहा- भारत मेरी मातृभूमि

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:18 AM (IST)

    पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया है। इस पोस्ट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत को अपनी मातृभूमि बताया है। साथ ही पोस्ट के अंत में जय श्रीराम लिखा। इतना सबकुछ लिखने के बाद भी पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वह भारत की नागरिकता नहीं मांग रहा है।

    Danish Kaneria ने भारत की नागरिकता पर दिया बड़ा बयान। फोटो- एक्स हैंडल

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूत कर दिया। वहीं, एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर सरेआम बेइज्जत कर दिया। फिर फाइनल में मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना करके करारा तमाचा जड़ दिया।

    इन्हीं सबके बीच एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया है। इस पोस्ट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत को अपनी मातृभूमि बताया है। साथ ही पोस्ट के अंत में जय श्रीराम लिखा। इतना सबकुछ लिखने के बाद भी पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वह भारत की नागरिकता नहीं मांग रहा है।

    'नहीं मांग रहा भारत की नागरिकता'

    पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वह भारतीय नागरिकता नहीं मांग रहे हैं। इससे उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया कि भारत के लिए उनका प्रेम उनकी इच्छा से उपजी है, न कि वह भारत की नागरिकता चाहते हैं।

    'भारत मेरी मातृभूमि'

    कनेरिया कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि पाकिस्तान उनकी 'जन्मभूमि' है जबकि भारत उनकी 'मातृभूमि' है।

    'सच्चाई स्पष्ट करना जरूरी'

    कनेरिया ने लिखा, हाल ही में मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है, पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता। और कुछ तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूं। मुझे लगता है कि सच्चाई को स्पष्ट करना जरूरी है।

    लास्ट में लिखा जय श्रीराम

    उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित लोगों, प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से मैं सुरक्षित हूं और अपने परिवार के साथ खुश हूं। मेरा भाग्य भगवान राम के हाथों में है। जय श्री राम। बता दें कि दानिश कनेरिया ने कई बार भारत की प्रशंसा की है। इसके चलते यह कहा जा रहा था कि वह भारत की नागरिकता पाने के लिए यह सबकुछ कर रहे हैं।

