IND vs PAK: 'जय श्रीराम,' क्या पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मांग रहा इंडिया की नागरिकता? कहा- भारत मेरी मातृभूमि

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया है। इस पोस्ट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत को अपनी मातृभूमि बताया है। साथ ही पोस्ट के अंत में जय श्रीराम लिखा। इतना सबकुछ लिखने के बाद भी पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वह भारत की नागरिकता नहीं मांग रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूत कर दिया। वहीं, एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर सरेआम बेइज्जत कर दिया। फिर फाइनल में मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना करके करारा तमाचा जड़ दिया।

Lately, I have seen many people questioning me, asking why I do not speak about Pakistan, why I comment on Bharat’s internal matters, and some even alleging that I do all this for Bharatiya citizenship. I feel it is important to set the record straight. From Pakistan and its… — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) October 4, 2025 'नहीं मांग रहा भारत की नागरिकता' पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वह भारतीय नागरिकता नहीं मांग रहे हैं। इससे उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया कि भारत के लिए उनका प्रेम उनकी इच्छा से उपजी है, न कि वह भारत की नागरिकता चाहते हैं।

'भारत मेरी मातृभूमि' कनेरिया कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि पाकिस्तान उनकी 'जन्मभूमि' है जबकि भारत उनकी 'मातृभूमि' है।