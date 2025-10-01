Asia Cup Trophy Controversy: कहां है एशिया कप की ट्रॉफी? BCCI ला सकता है नकवी के खिलाफ महाभियोग

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा और अजेय रही। हालांकि भारतीय अभी तक प्रतिष्ठित एशिया कप ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है। नकवी के ट्ऱॉफी लेकर भाग जाने के की घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरी ट्रॉफी रखी कहां है? भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हराया था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का खिताब जीते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को तीन दिन हो गए हैं। टीम को अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है। भारत ने 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हराया था।

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा और अजेय रही। हालांकि, भारतीय अभी तक प्रतिष्ठित एशिया कप ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है। नकवी के ट्रॉफी लेकर भाग जाने के की घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरी ट्रॉफी रखी कहां है?

नकवी ने ट्रॉफी कराई जमा बता दें कि PCB के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी ACC ऑफिस में जमा करा दी है। एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था।

इसके बाद एसीसी के किसी अन्य अधिकारी से भारतीय टीम को ट्रॉफी दिलवाने की जगह नकवी इसे अपने साथ होटल लेकर चले गए थे। वे इस बात पर अड़ गए थे कि भारतीय टीम को ट्रॉफी वही देंगे। बैठक में मिली नकवी को धमकी इस घटना के दो दिन बाद मंगलवार को एसीसी की सालाना बैठक हुई। इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी वापस करने को कहा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने नकवी को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाभियोग लाकर उनको ACC प्रमुख के पद से हटाया जा सकता है।

आईसीसी मीटिंग में उठेगा मुद्दा इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी जमा कराई है। अब यह ट्रॉफी भारत को कैसे दी जाएगी, इस पर फैसला होना बाकी है। 29 सितंबर को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि वह इस मामले को नवंबर में होने वाली ICC मीटिंग में भी रखेंगे।