भारत से हार के बाद PCB ने पाक खिलाड़ियों को दी सजा, निलंबित करने का सुनाया फैसला

एशिया कप 2025 में भारत से लगातार तीन हार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली मच गई है। रिपोर्ट् के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने विदेशी टी20 लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सभी एनओसी निलंबित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने एनओसी के निलंबन के पीछे का कारण नहीं बताया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। यही नहीं पाकिस्तान को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार हराया। इन हारों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली मच गई।

नहीं बताया कारण बोर्ड ने एनओसी के निलंबन के पीछे का कारण नहीं बताया। साथ ही खिलाड़ियों को इस फैसले से भी अवगत करा दिया गया है। आने वाले महीनों में साउथ अफ्रीका SA20, ILT20 और BBL जैसी विदेशी लीग शुरू होने वाली हैं। ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड के इस फैसले से कुछ खिलाड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं।

29 सितंबर को जारी हुआ आदेश अगर इन लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद के 29 सितंबर को जारी किए गए इस फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ सहित कई टॉप के खिलाड़ी प्रभावित होंगे।

इन खिलाड़ियों को हुआ नुकसान ये सभी बिग बैश लीग और आईएलटी20 जैसी प्रमुख लीगों में खेलने वाले थे। यह निलंबन एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से पाकिस्तान की करारी हार के बाद आया है। ईएसपीएन क्रिकइनफो ने एक नोटिस के हवाले लिखा, पीसीबी अध्यक्ष की मंजूरी से लीग और अन्य बाहरी टूर्नामेंटों में भागीदारी के संबंध में खिलाड़ियों के सभी एनओसी को अगले आदेश तक रोक दिया गया है।