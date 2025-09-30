IND vs PAK: एक बार सजा मिलने के बावजूद नहीं सुधरे Haris Rauf, अब ICC फिर चलाएगा हंटर!
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को एक बार फिर आईसीसी से सजा मिल सकती है। एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद एक बार फिर हारिस ने प्लेन क्रैश सेलिब्रेशन किया था। इससे पहले सुपर-4 मैच में भारत के खिलाफ उन्हें इसी हरकत के लिए आईसीसी ने 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना भी लगाया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Haris Rauf Ind vs Pak: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का कैच पकड़ने के बाद रऊफ ने प्लेन क्रैश की तरह जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें भारत के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले में इसी तरह के जश्न के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा फाइन किया गया था। ऐसे में अब दोबारा ये हरकत करने पर उन पर आईसीसी का हंटर चलना तय माना जा रहा है।
Haris Rauf को फिर ICC से मिलेगी सजा?
दरअसल, एशिया कप 2025 के फाइनल में, भारत के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे ओवर में जब फहीम अशरफ की गेंद पर हारिस रऊफ (Haris Rauf may be penalised by ICC once again) ने अभिषेक शर्मा का कैच लिया गया, तब रऊफ ने फिर से वही आक्रामक इशारा किया। अब यह माना जा रहा है कि इस बार भी आईसीसी से उन्हें सजा मिलेगी।
पिछले शुक्रवार को ICC ने हारिस रऊफ पर उनकी आक्रामक हरकत के लिए 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था। उनके साथी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया गया।
बुमराह ने हारिस को दिया मुंहतोड़ जवाब
वहीं, एशिया कप फाइनल में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हारिस रऊफ को जवाब देने से नहीं चूके। बुमराह जब 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, तब इस ओवर की पांचवीं गेंद पर भारत के इस धाकड़ गेंदबाज ने रऊफ का मिडल स्टंप उड़ाया। इसके बाद उन्होंने भी एक शानदार 'सेन्ड-ऑफ' दिया। बुमराह ने विकेट लेने के बाद 'फ्लाइट लैंडिंग' जैसा इशारा किया, जो कि रऊफ की हरकत का मजाक उड़ाने जैसा माना गया।
Jasprit Bumrah's Reply to Haris Rauf's Rafael Delulu🤣🤣#INDvPAK #bumrah
— Raw Takes Only (@rawtakesonly) September 28, 2025
