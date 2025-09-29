IND vs PAK: 'पाकिस्तान इसी का हकदार...', बुमराह के 'जेट क्रैश' एक्शन पर और क्या बोले किरेन रिजिजू?

Language
    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:13 PM (IST)

    Asia Cup 2025 Final एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद ऑपरेशन सिंदूर फिर से चर्चा में है। बुमराह ने हारिस रऊफ का विकेट लेकर जेट क्रैश का इशारा किया जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बुमराह की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान को यही सजा मिलनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को 9वीं बार हराया।

    बुमराह के एक्शन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 (Asia Cup Final 2025) के फाइनल में पाकिस्तान (IND vs PAK) की शर्मनाक हार के बाद ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दुबई के स्टेडियम में बुमराह के एक्शन ने उन्हें स्टार गेंदबाज बना दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ का विकेट चटकाने के बाद बुमराह ने 'जेट क्रैश' का इशारा किया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

    हारिस रऊफ को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद बुमराह पूरे इंटरनेट पर छा गए गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए बुमराह की जमकर तारीफ की है।

    किरेन रिजिजू ने शेयर की तस्वीर

    किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए बुमराह का जिक्र किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान को यही सजा मिलनी चाहिए। भारतीय टीम को मुबारकबाद देते हुए बुमराह ने लिखा, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा।"

    रऊफ का विकेट गिरने के बाद बुमराह के एक्शन की तस्वीर पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा-

    पाकिस्तान इसी सजा का हकदार है।

    हारिस राऊफ ने किया था इशारा

    दरअसल 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान के पहले मैच में हारिस रऊफ बाउंड्री के पास खड़े थे। तभी भारतीय फैंस कोहली-कोहली की नारेबाजी करने लगे। ऐसे में राऊफ ने 6-0 का इशारा किया। उनका यह इशारा पाकिस्तान के झूठे दावे की तरफ था, जिसमें पड़ोसी मुल्क ने भारत के 6 फाइटर प्लेन गिराने की शेखी हांकी थी।

    बुमराह ने दिया मुंहतोड़ जवाब

    एशिया कप 2025 के फाइनल में जब बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट किया, तो उन्होंने प्लेन क्रैश का इशारा करते हुए रऊफ को मुंहतोड़ जवाब दे डाला। बुमराह का एक्शन देखने के बाद भारतीय फैंस की भी खुशी का ठिकाना नहीं था।

    9वीं बार हारा पाकिस्तान

    बता दें कि एशिया कप फाइनल में भारत ने 9वीं बार पाकिस्तान को मात दी है। भारतीय धुरंधरों ने पाक टीम को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं, भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन अली के हाथ से ट्रॉफी लेने से भी साफ इनकार कर दिया। दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में सूर्खियां बटोर रही है।

