IND W vs PAK W: टॉस के समय हुई बेइमानी, भारत के साथ धोखा कर पाकिस्तान को किया गया फेवर
भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप में टॉस के समय बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। टॉस के समय पाकिस्तान की कप्तान ने कुछ और कॉल किया लेकिन मैच रैफरी ने कुछ और बताते हुए पाकिस्तान को टॉस जिता दिया। इसे लेकर काफी बवाल मच गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस के समय पाकिस्तान को फेवर करते हुए बेइमानी की गई है। जो वीडियो सामने आया है उस देखने के बाद तो यही लग रहा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि मैच रैफरी शैंड्रा फ्रिट्ज ने किया है।
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन मैच रैफरी की वजह से ऐसा हुआ।
रैफरी ने कर दी गलती
टॉस का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि फातिमा ने टेल्स की मांग की थी, लेकिन रैफरी ने कहा कि हेड कॉल हुआ और फिर हेड ही आया। यहां पाकिस्तान की कप्तान भी बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना फैसला बता दिया कि वह गेंदबाजी करेंगी।
इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या टॉस के समय जानबूझकर बेईमानी की गई? क्या ये फिक्स था? इस सवाल का जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है कि रैफरी ने ऐसा क्यों किया।
नहीं मिलाए हाथ
इस बीच भारतीय महिला टीम ने भी पाकिस्तान से नौ हैंडशेक पॉलिसी जारी रखी है। भारत की पुरुष टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था। एशिया कप-2025 में कुल तीन मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए थे जिसमें तीनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने नौ हैंडशेक पॉलिसी जारी रखी थी।
