IND W vs PAK W: टॉस के समय हुई बेइमानी, भारत के साथ धोखा कर पाकिस्तान को किया गया फेवर

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप में टॉस के समय बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। टॉस के समय पाकिस्तान की कप्तान ने कुछ और कॉल किया लेकिन मैच रैफरी ने कुछ और बताते हुए पाकिस्तान को टॉस जिता दिया। इसे लेकर काफी बवाल मच गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस के समय पाकिस्तान को फेवर करते हुए बेइमानी की गई है। जो वीडियो सामने आया है उस देखने के बाद तो यही लग रहा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि मैच रैफरी शैंड्रा फ्रिट्ज ने किया है।

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन मैच रैफरी की वजह से ऐसा हुआ। रैफरी ने कर दी गलती टॉस का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि फातिमा ने टेल्स की मांग की थी, लेकिन रैफरी ने कहा कि हेड कॉल हुआ और फिर हेड ही आया। यहां पाकिस्तान की कप्तान भी बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना फैसला बता दिया कि वह गेंदबाजी करेंगी।