BCCI को लग सकता है झटका, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा ICC का साथ! वर्ल्ड कप वेन्यू को लेकर आया बड़ा अपडेट
बीसीबी ने कहा, हमने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में स्थाना ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है। इससे पहले बीसीसीआई के अनुरोध पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आइईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स ने रिलीज कर दिया था।
रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने एक मीटिंग की थी। रविवार को निदेशक मंडल की एक और बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि बांग्लादेश टीम विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी।
भारत से बाहर हों मैच
BCB ने कहा, हमने विश्व कप के आयोजक ICC से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करें। अब खबर आ रही है कि ICC बांग्लादेश के टी20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।
बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर टी20 विश्व कप के सह-मेजबान श्रीलंका में अपने मैच स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन समझा जाता है कि आईसीसी इस अनुरोध पर विचार कर रही है। इसमें प्लेयर्स की सुरक्षा को ध्यान रखा गया है।
आईपीएल का प्रसारण रोक सकता
कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बयान में कहा कि देश बांग्लादेश और उसके क्रिकेटरों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार बांग्लादेश में आईपीएल मैचों के प्रसारण को रोकने पर विचार कर रही है।
बीसीबी ने रविवार दोपहर को एक औपचारिक पत्र भेजा। उम्मीद है कि आईसीसी जल्द ही जवाब देगी। अगर आईसीसी बीसीबी का अनुरोध स्वीकार कर लेती है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने सभी टी20 विश्व कप मैच श्रीलंका में खेलेंगे।
टी20 विश्व कप में बांग्लादेश का शेड्यूल
- बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज: 7 फरवरी, कोलकाता
- बांग्लादेश बनाम इटली: 9 फरवरी, कोलकाता
- बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड: 14 फरवरी, कोलकाता
- बांग्लादेश बनाम नेपाल: 17 फरवरी, मुंबई
यह भी पढ़ें- टी-20 विश्व कप के लिए बांग्लादेशी टीम नहीं आएगी भारत, BCB ने ICC से की ये मांग; IPL के प्रसारण पर भी लग सकती रोक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।