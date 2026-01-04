स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है। इससे पहले बीसीसीआई के अनुरोध पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आइईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स ने रिलीज कर दिया था।

रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बीसीबी ने एक मीटिंग की थी। रविवार को निदेशक मंडल की एक और बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि बांग्‍लादेश टीम विश्‍व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। भारत से बाहर हों मैच BCB ने कहा, हमने विश्व कप के आयोजक ICC से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करें। अब खबर आ रही है कि ICC बांग्लादेश के टी20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर टी20 विश्व कप के सह-मेजबान श्रीलंका में अपने मैच स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन समझा जाता है कि आईसीसी इस अनुरोध पर विचार कर रही है। इसमें प्‍लेयर्स की सुरक्षा को ध्‍यान रखा गया है।