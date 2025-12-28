एशेज सीरीज के बीच इंग्लैंड को लगा झटका, दिग्गज क्रिकेटर का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन

कार्डिफ, एपी: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और बाद में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले ह्यू मॉरिस का निधन हो गया है। वह 62 साल के थे। मॉरिस की घरेलू क्रिकेट वेल्श काउंटी में टीम रही ग्लैमॉरगन ने रविवार को एक बयान में कहा कि मॉरिस का निधन पिछले कुछ 'बेहद मुश्किल' सालों के बाद हुआ। कई साल पहले उन्हें अपनी आंतों के कैंसर का पता चला था।

ग्लैमॉरगन को बनाया विजेता प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मॉरिस ने इंग्लैंड के लिए तीन मैच खेले और 1997 में ग्लैमॉरगन को काउंटी चैंपियन बनने में मदद की। यह उनके संन्यास से पहले का आखिरी साल था। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 40.29 के औसत से 19,785 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने 16 सालों तक ईसीबी में कई भूमिकाओं में काम किया, जिसमें पुरुषों की नेशनल टीम के सफल दौर के दौरान सीईओ के रूप में भी शामिल है। ग्लैमॉरगन के मौजूदा सीईओ डैन चेरी ने कहा कि मारिस एक महान खिलाड़ी, एक अथक प्रशासक, और बहुत गरिमा और ईमानदारी वाले एक बेहतरीन इंसान थे।