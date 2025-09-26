Language
    IND vs SL: हार्दिक पांड्या ने बीच मैच में छोड़ा मैदान, टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:01 PM (IST)

    टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ बल्ले से तो फेल रहे लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी। हालांकि इसके बाद वह बाहर चले गए और इसका कारण स्पष्ट नहीं है कि वह क्यों बाहर गए। उनके बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी संभाली

    हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही ओवर में सफलता दिला दी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में शानदार गेंदबाजी की और भारत को पहली सफलता भी दिलाई। पांड्या ने पहला ओवर फेंका था लेकिन फिर कप्तान सूर्यकुमार ने गेंदबाजी में बदलाव कर दिया और हर्षित राणा के साथ अर्शदीप सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी।

    क्रिकबज की मैच की कमेंट्री में बताया गया है कि पांड्या ने इस बीच मैदान छोड़ दिया है और वह बाहर चले गए हैं। इसका कारण क्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

    क्या लग गई चोट?

    ऐसे में सवाल है कि क्या पांड्या फिट हैं? कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? पांड्या ने पहला ओवर फेंका था उसमें इस तरह की कोई स्थिति नजर नहीं आई थी। पांड्या ने ओवर की चौथी गेंद पर कुसल मेंडिस को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। पांड्या भारत के लिए नई गेंद से शुरुआत करते हैं और अधिकतर मौकों पर टीम को सफलता दिलाने में सफल रहते हैं। आज उनका बल्ला नहीं चला और वह दो रन बनाकर आउट हो गए।

    भारत ने बनाए 202 रन

    जहां तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात है तो उसने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 202 रनों का स्कोर खड़ा किया है। ये इस टूर्नामेंट में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने 200 के आंकड़ा पार किया हो। टीम इंडिया पहले भी ये मुकाम हासिल करने के करीब थी, लेकिन चूक गई थी। शुक्रवार को एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बैटिंग से बड़े स्कोर की नींव रख दी थी और फिर आखिरी में तिलक वर्मा ने उनके काम को अंजाम देते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया।

    अभिषेक ने 31 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन ने 23 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 49 रन बनाए।

