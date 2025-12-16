Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gujarat Titans IPL Auction 2026 LIVE: 5 स्‍थान और 12.90 करोड़ रुपये का पर्स, किन खिलाड़‍ियों पर दांव लगाएगी गुजरात टाइटंस

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    GT, IPL 2026 Auction Live Update: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़‍ियों की मिनी नीलामी की शुरुआत अबुधाबी में हो चुकी है। गुजरात टाइटंस की टीम 12.90 करोड़ रुप ...और पढ़ें

    Hero Image

    Gujarat Titans full squad: शुभमन गिल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Gujarat Titans IPL Auction 2026 LIVE: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़‍ियों की मिनी नीलामी का आयोजन अबुधाबी में जारी है। गुजरात टाइटंस की टीम के पास 12.90 करोड़ रुपये का बजट बचा है, जिसमें उसे पांच खिलाड़‍ियों को खरीदना है। गुजरात को इन 5 में से चार तो विदेशी खिलाड़‍ियों की जरुरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याद दिला दें कि गुजरात टाइटंस के पास प्रत्‍येक फ्रेंचाइजी की तरह 125 करोड़ रुपये का पर्स था। इसमें से फ्रेंचाइजी ने 20 खिलाड़‍ियों को रिटेन किया और इस तरह उसने 112.10 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। अब टीम के पास 12.90 करोड़ रुपये बचे हैं, जिसमें वो 5 खिलाड़‍ियों को खरीदेगा।

    नीलामी के दिन बिकने वाले खिलाड़‍ियों की लिस्‍ट

     

    गुजरात टाइटंस को किसकी तलाश

    गुजरात टाइटंस को मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के लिए अच्‍छे बल्‍लेबाजों की जरुरत है। शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया जबकि राहुल तेवतिया चोट से उबरने में जुटे हैं। राहुल ने आईपीएल 2025 के बाद से कोई प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट नहीं खेली है। शाहरुख खान फॉर्म में नहीं हैं। उन्‍हें तमिलनाडु की सभी प्रकार की टीमों से बाहर कर दिया गया।

    इसके अलावा गुजरात को कगिसो रबाडा के बैक-अप के रूप में विदेशी तेज गेंदबाज या जोड़ीदार की जरुरत भी है। राशिद खान के उतार-चढ़ाव के कारण फ्रेंचाइजी विदेशी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर पर भी दांव लगा सकती है। माइकल ब्रेसवेल पर टीम निवेश कर सकती है।

    20 खिलाड़ी, जिन्‍हें रिटेन किया गया

    अनुज रावत, ग्‍लेन फिलिप्‍स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्‍मद सिराज, मोहम्‍मद अर्शद खान, निशांत सिंधू, प्रसिद्ध कृष्‍णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर।

    पिछले सीजन में प्रदर्शन

    गुजरात टाइटंस ने पिछले सीजन में दमदार प्रदर्शन किया और प्‍लेऑफ में जगह बनाई थी। मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में गुजरात को 20 रन से मात देकर उसके अभियान का अंत किया था। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 का अभियान प्‍वाइंट्स टेबल में तीसरे स्‍थान पर रहते हुए किया था। जीटी ने 14 मैच खेले, जिसमें 9 जीते जबकि पांच गंवाए थे।

    गुजरात टाइटंस का पूरा स्‍क्‍वाड

    अनुज रावत, ग्‍लेन फिलिप्‍स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्‍मद सिराज, मोहम्‍मद अर्शद खान, निशांत सिंधू, प्रसिद्ध कृष्‍णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर,

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 GT Retain and Released Player List: गुजरात टाइटंस ने तूफानी गेंदबाज को किया रिलीज, सुंदर का भी हुआ फैसला, देखिए लिस्ट

    यह भी पढ़ें- GT vs MI: हार से तिलमिलाए कप्तान Shubman Gill, IPL 2025 से बाहर होने पर बोले- इससे मदद नहीं मिलती जब आप...

    यह भी पढ़ें- GT की हार के बाद इमोशनल हुए फैंस; स्टैंड्स में बैठे ही रोने लगीं Gill की बहन; कोच नेहरा के बेटे का भी टूटा दिल