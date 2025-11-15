IPL 2026 GT Retain and Released Player List: गुजरात टाइटंस ने तूफानी गेंदबाज को किया रिलीज, सुंदर का भी हुआ फैसला, देखिए लिस्ट
IPL 2026: गुजरात का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। टीम खिताब जीतने से महरूम रही थी। इस बार टीम मैनेजमेंट अपनी कमियों को पूरा करना चाहेगा। टीम ने जरूरत के हिसाब से छह खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है।
स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में अपना पहला आईपीएल जीता था। इसके अगले साल ये टीम फाइनल में पहुंची लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार अपनी टीम को जीत दिलाएं। इस सीजन टीम अपना दूसरा खिताब जीतना चाहेगी।
गुजरात के खेमे से खबर थी कि वह वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड कर सकती है। इसमें चेन्नई सुपरकिंग्स का नाम था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ है। टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया है जिसमें साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जी का नाम भी शामिल है।
रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
रिटेन खिलाड़ी
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुतर, साई किशोर, जयंत यादव
रिलीज खिलाड़ी
शेरफाने रदरफोर्ड (ट्रेड)
महिपाल लोमरोर
करीम जनत
दसुन शनाका
जेराल्ड कोएट्जी
कुलवंत खेजरोलिया
