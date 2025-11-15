IPL 2026 GT Retain and Released Player List: गुजरात टाइटंस ने तूफानी गेंदबाज को किया रिलीज, सुंदर का भी हुआ फैसला, देखिए लिस्ट

स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में अपना पहला आईपीएल जीता था। इसके अगले साल ये टीम फाइनल में पहुंची लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार अपनी टीम को जीत दिलाएं। इस सीजन टीम अपना दूसरा खिताब जीतना चाहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुजरात के खेमे से खबर थी कि वह वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड कर सकती है। इसमें चेन्नई सुपरकिंग्स का नाम था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ है। टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया है जिसमें साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जी का नाम भी शामिल है।

रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट रिटेन खिलाड़ी शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुतर, साई किशोर, जयंत यादव