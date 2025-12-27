WTC: 15 साल बाद... इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीता टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा एशेज टेस्ट मैच सिर्फ दो दिनों में जीतकर लगभग 15 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत का ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सिर्फ दो दिनों में समाप्त हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त दी। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए निराश की बात रही क्योंकि वह घर में हार गई।
इससे भी बुरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को 19 टेस्ट मैचों और 15 साल में पहली बार इंग्लैंड से अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच सवालों के घेरे में आ गई है। क्योंकि इंग्लैंड ने चौथी पारी में 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 सत्रों में 34 विकेट गंवा दिए।
इंडिया के रिकॉर्ड की बराबरी की
इस जीत के साथ इंग्लैंड ने WTC इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक जीत (35) हासिल करने वाली टीम बन गई है। इस मामले में उसने भारत की बराबरी कर ली है। भारत ने WTC के इतिहास में 35 टेस्ट मैच जीत जीते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया काबिज है। ऑस्ट्रेलिया ने 39 टेस्ट मैच जीते हैं।
WTC इतिहास में सबसे अधिक जीत हासिल करने वाली टीमें-
- ऑस्ट्रेलिया- 39
- भारत- 35
- इंग्लैंड- 35
- साउथ अफ्रीका- 25
दूसरे दिन समाप्त हुआ टेस्ट मैच
मैच की बात करें तो पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जहां 152 रन पर सिमट गई। वहीं, इसके जवाब में इंग्लैंड 110 रन ही बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 132 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।